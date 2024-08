Casali, la strana storia: dalla Roma alla Lazio, è derby capitolino

Questo passaggio non è solo un trasferimento di un giovane talento, ma un vero e proprio "derby" sul Tevere, con un calciatore che attraversa il fiume per indossare i colori della squadra rivale. Casali tradisce dunque la Roma e vola nei rivali storici della Lazio in un trasferimento che fa sicuramente discutere.

Questo trasferimento, che include soltanto un cambio di maglia e non di città, non è mai una questione semplice, soprattutto in un posto, Roma, dove la rivalità calcistica è tanto accesa quanto radicata. Federico Casali diventa così protagonista di un "derby", un trasferimento che rompe con le tradizioni e sottolinea come il calcio giovanile possa riservare sorprese e colpi di scena. Attraversare il Tevere per indossare la maglia biancoceleste è un gesto che, per molti tifosi, ha un forte significato simbolico.