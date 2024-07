Matias Fernandez Pardo in Italia, pronto un derby di mercato

Matias Fernandez-Pardo , data l'ultima scintillante stagione al Gent , sta catturando l'attenzione di molte squadre, tra cui anche due in Italia. L'attaccante belga con passaporto spagnolo è uno dei profili che il Milan sta valutando per rinforzare il proprio reparto offensivo dopo l'acquisto di Alvaro Morata , ufficializzato recentemente. I dirigenti rossoneri hanno intensificato i contatti per il classe 2005, guadagnandosi una posizione di vantaggio. Attenzione però, non c'è solo il Diavolo sul giovane talento.

Matias Fernandez Pardo, Milan in pole position

Attualmente, il Milan è in vantaggio nella corsa a Fernandez-Pardo, sebbene la richiesta di 15 milioni di euro avanzata dal Gent rappresenti un ostacolo significativo. Nonostante questo, i rossoneri stanno lavorando per trovare un accordo col club belga, che includa dei bonus legati alle prestazioni future del giocatore per abbassare il costo iniziale del trasferimento. La Lazio, dal canto suo, è determinata a non lasciare campo libero ai rossoneri. La squadra biancoceleste vede in Fernandez-Pardo un rinforzo ideale per il futuro e non vuole lasciarselo scappare. Il ds capitolino Mariano Fabiani sta lavorando per formulare una proposta convincente, valutando anche la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto. Chi riuscirà a spuntarla in questo derby di mercato? Tutto è ancora in bilico. Il futuro di Fernandez-Pardo potrebbe decidersi nei prossimi giorni e potrebbe essere in Italia. A meno di clamorosi inserimenti esteri nelle prossime ore.