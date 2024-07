Ternana, rinforzo sulla corsia mancina: è derby capitolino

È corsa a due per il rinforzo sulla fascia sinistra della Ternana: gli umbri valutano un calciatore della Roma ed uno della Lazio

Giuseppe Martorana 29 luglio - 10:41

La Ternana, sotto la direzione sportiva di Carlo Mammarella, sta esplorando le possibilità di rafforzare la propria fascia sinistra con l'inserimento di una giovane promessa del calcio italiano. È derby capitolino per decretare chi calcherà la fascia della squadra umbra.

Ternana, riforzo in fascia: sondato Simone Ienco, prospetto della Roma Primavera — Uno dei talenti nel mirino della Ternana è Simone Ienco, esterno attualmente in forza alla Roma Primavera. Vicecampione d’Italia con la squadra giallorossa, Ienco ha già fatto il suo debutto in Serie A. Il ds della Ternana Mammarella ha avuto l'occasione di valutarlo personalmente durante un'amichevole a San Gemini, rimanendo colpito dalle sue qualità. I contatti per lui potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni.

Ternana, riforzo in fascia: sondato Alessandro Milani, promessa della Lazio Primavera — L'altro giovane talento sotto osservazione è Alessandro Milani. Anch’egli nato nel 2005 a Latina, il classe 2005, cresciuto calcisticamente nella Polisportiva Carso, è approdato alla Lazio nel 2018. La sua situazione contrattuale lo rende un’opzione più accessibile per la Ternana, dato che il suo contratto scade nel 2025 ed il club biancoceleste, dopo avergli rinnovato ilcontratto, potrebbe essere favorevole a mandarlo in prestito in Serie C per garantirgli esperienza sul campo.

La sfida per il rinforzo della fascia sinistra della Ternana è dunque aperta ed il ds umbro Mammarella osserva attentamente, pronto a cogliere l’opportunità migliore per il futuro della squadra ambizxiosa di Terni,. che sogna il ritorno in Serie B dopo 4 anni.