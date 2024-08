Perugia, piace Iaccarino del Napoli: è derby col Gubbio

Il giovane talento del Napoli, che si è messo in luce in questo pre-campionato suscitando anche l'interesse di Antonio Conte, è osservato da Cosenza e Frosinone. In serie C invece, gli occhi del Grifo e del Gubbio.

Emanuele Giacometti 1 agosto 2024 (modifica il 1 agosto 2024 | 15:55)

Ha colpito tutti. Soprattutto Antonio Conte. E questa non è cosa da poco. Gennaro Iaccarino centrocampista classe 2003 del Napoli, è stato tra i più brillanti nel ritiro di Dimaro-Folgarida e si sta confermando anche in quel di Castel di Sangro. In tutte le amichevoli secondo pure gli addetti ai lavori, ha mostrato di avere stoffa e personalità. Del resto i dirigenti partenopei lo conoscevano bene, perchè il giovane è cresciuto nel vivaio azzurro. Su di lui però c'è da fare un bel discorso, perchè se si impunta Conte, allora, non c'è nulla da fare...

Iaccarino, c'è la fila — In questa finestra di mercato sono state tante e lo sono tutt'ora, le società interessante al giovane centrocampista. L'anno scorso ha giocato in prestito in C al Monopoli mettendo in luce le sue qualità, quest'anno come detto c'è la fila. In serie B il Cosenza avrebbe chiesto informazioni, così come resta vigile l'interesse del Frosinone.

Iaccarino, è derby di mercato Perugia-Gubbio — Il derby tra Perugia e Gubbio andrà in scena tra poco più di un mese, alla quarta giornata. Ma sul mercato è già infuocato. Entrambe le società hanno messo gli occhi proprio su Iaccarino, in un testa a testa molto interessante. Perchè lo cerca il Grifo? Il tecnico Alessandro Formisano, è un allenatore che punta sui giovani e il talento di proprietà del Napoli è un profilo molto gradito. Come detto, anche il Gubbio lo cerca da tempo e sotto questo punto di vista parte un po' avvantaggiato. Perchè? Il tecnico attuale dei rossoblù è Roberto Taurino, ex allenatore proprio del Monopoli, club dove nella passata stagione era in prestito il baby azzurro. Questo potrebbe, condizionale d'obbligo, favorire una eventuale preferenza del ragazzo, anche se resta il fatto che il mercato è imprevedibile e le cose possono cambiare dalla mattina alla sera. Si attendono sviluppi.