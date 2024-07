Montevago al Perugia: derby da ex contro il Gubbio

Nuova avventura per l'attaccante siciliano classe 2003. Da ieri è un nuovo calciatore del Perugia: è stato ceduto dalla Sampdoria a titolo definitivo con diritto di recompra. Disputerà il derby da ex con la maglia biancorossa.

Emanuele Giacometti 30 luglio 2024 (modifica il 30 luglio 2024 | 09:13)

Di derby se ne intende. Prima quelli giovanili con la Sampdoria, poi le sfide dei grandi con Gubbio e Virtus Entella in C. Daniele Montevago attaccante classe 2003, affronterà la nuova stagione con una maglia diversa: quella del Perugia. Vestirà biancorosso, quei colori che hanno una storia e un peso molto importante e che dovrà senza mezze misure cercare di onorarli al meglio. Di occasioni ne ha avute, l'anno scorso si è diviso a metà tra Gubbio e Virtus Entella, in prestito dai blucerchiati. Questo quindi, dovrà essere l'anno della definitiva esplosione. Protagonista a giugno 2003 al Mondiale under 20 con la Nazionale italiana, era da tutti gli addetti ai lavori indicato tra i giovani più interessanti e in rampa lancio.

Montevago, il derby umbro contro la sua ex squadra — L'anno scorso il derby lo ha giocato con la maglia del Gubbio (gara d'andata al Curi), seppur entrando al 39' della ripresa. Ha comunque assaporato quella partita, che, specie per gli eugubini, ha un significato speciale. Quest'anno sarà dall'altra parte e chissà come andrà a finire e quali sensazioni proverà. Sta di fatto, che ha tutte le carte in regola per diventare protagonista: gran fisico e fiuto del gol. La passata stagione non è riuscito a lasciare il segno nel girone B della C prima con il Gubbio e poi con l'Entella. Il paragone con Bobo Vieri inizia a pesare...

Montevago e quell'esordio da sogno in A — Il debutto in serie A con la maglia della Sampdoria, per il giovane Montevago è stato da sogno. Teatro: San Siro, la scala del calcio. Partita: Inter-Sampdoria, al 77' Stankovic decide di mandarlo in campo al posto di Gabbiadini. Daniele tra Skriniar e Acerbi, tanta roba. A novembre 2022, invece, la prima da titolare nella massima serie a Marassi contro la Fiorentina.

Montevago al Perugia: la nota ufficiale del Grifo — Questa la nota ufficiale del Perugia che annuncia l'arrivo di Daniele Montevago: “AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo con diritto di recompra dalla U.C. Sampdoria i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Montevago. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha indossato le maglie di Sampdoria (con la quale ha esordito in Serie A, totalizzando 6 presenze), Gubbio e Virtus Entella. Nel maggio del 2023, è stato incluso dal selezionatore Carmine Nunziata nella lista dei convocati della nazionale Under-20 per il Mondiale di categoria in Argentina. Benvenuto in biancorosso Daniele!”.