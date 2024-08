Pubill, nuova pretendente: l’Atalanta sfida la Roma

Il giovane terzino ha attirato l'interesse anche della Dea che sfida la Roma e che è pronta a mettere la freccia nella corsa

Giuseppe Martorana 8 agosto - 11:12

Una nuova sfida di mercato tra due big della Serie A. Atalanta e Roma si contendono il giovane spagnolo Marc Pubill, laterale difensivo dell'Almeria. I bergamaschi sarebbero vicinissimi a chiudere l'operazione. Questi sono pronti a sborsare ben 16 milioni di euro per assicurarsi il terzino, ma la Roma non è intenzionata a mollare la presa facilmente. Si preannuncia un duello di mercato appassionante tra due delle squadre più ambiziose del nostro campionato.

Atalanta, Pubill: la scelta ideale per la fascia — L'Atalanta, sotto la guida di Gasperini, ha fatto della scoperta e valorizzazione di giovani talenti uno dei suoi marchi di fabbrica nel corso degli anni. L’interesse per Marc Pubill, classe 2003, si inserisce perfettamente in questa strategia. Il terzino spagnolo è un profilo che risponde alle esigenze del tecnico nerazzurro, sempre alla ricerca di giocatori capaci di coprire tutta la fascia con energia, tecnica ed intelligenza tattica. Pubill, nonostante la giovane età, ha già mostrato di possedere queste qualità in Liga con l'Almeria, attirando l'attenzione dei top club europei. Con un'offerta di 16 milioni di euro, la Dea sembra avere messo sul piatto una cifra importante per assicurarsi il giocatore. I bergamaschi puntano a chiudere l'operazione rapidamente, prima che l'interesse di altri club possa complicare le cose.

Roma, Pubill: l'alternativa perfetta per la difesa di De Rossi — Se l'Atalanta appare in vantaggio nella corsa al giovane terzino spagnolo, la Roma non ha intenzione di restare a guardare. I giallorossi sono da tempo alla ricerca di un laterale destro di qualità che possa integrarsi nel sistema difensivo di De Rossi, e Marc Pubill rappresenta un’opzione che il tecnico italiano ritiene ideale per rafforzare il reparto arretrato. La Roma, infatti, sta valutando se rilanciare con una controfferta per non lasciare campo libero ai rivali nerazzurri. Pubill, con la sua capacità di abbinare fase difensiva ed offensiva, sarebbe un’aggiunta preziosa per la Roma, che mira a rinforzare una rosa già competitiva, ma che necessita di ulteriori innesti per affrontare una stagione che si preannuncia intensa su più fronti, tra Serie A ed Europa League.

Pubill, duello Roma - Atalanta. Chi la spunterà? — Mentre l'Atalanta sembra avere la trattativa in pugno, la Roma studia le prossime mosse, pronta ad inserirsi in qualsiasi spiraglio che possa riaprire il duello per il talentuoso spagnolo. La volontà del giocatore potrebbe rivelarsi decisiva. Pubill dovrà scegliere se accettare il progetto ambizioso di Gasperini, che potrebbe offrirgli una crescita esponenziale in un club noto per la valorizzazione dei giovani, o se farsi sedurre dall’idea di lavorare in una piazza prestigiosa ed affamata di successi come quella giallorossa.