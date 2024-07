Irlanda, Sligo Rovers superiori e Galway ko nel Connacht derby

Quinto gol in tre partite per Waweru che ha fatto un gran bel goal. Il Galway non vince sul campo dello Sligo da quasi trent'anni

Gli Sligo Rovers , vincendo il derby, sono balzati al quarto posto nella Premier Division in Irlanda. Decisivi i gol di Wilson Waweru e Luke Pearce al suo debutto in campionato, che hanno visto vincere il derby allo Showgrounds. Waweru ha segnato il suo quinto gol in tre partite poco dopo la mezz'ora. L'ex giocatore di Galway ha tirato un tiro al volo di prima ripresa perfettamente dal limite dell'area che ha lasciato Clarke radicato sul dischetto.

A caccia della prima vittoria in campionato a Sligo dall'inizio del 1996, il Galway ci ha provato ma dovrà attendere ancora per sfatare questo tabù. Con sei ex giocatori dello Sligo nella rosa della partita, gli ospiti sono andati vicini con un primo tiro al volo di Ed McCarthy dal limite dell'area tre minuti dopo mentre il portiere dei Rovers Ed McGinty ha dovuto spostare il suo peso in tempo per catturare un opportunista Stephen Walsh colpo di testa al nove minuti. Il derby si è chiuso con la rete nei minuti finali dello Sligo Rovers targato Pearce che consolidano il quarto posto in lotta per la qualificazione in Europa.