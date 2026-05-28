Tra i giocatori del Rayo Vallecano che ieri sera sono scesi in campo figura anche Isi Palazón. La squadra che milita nella Liga Spagnola, infatti, ha disputato la finale della Conference League presso la Red Bull Arena di Lipsia. Tuttavia, il club con sede a Madrid ha perso contro il Crystal Palace, che ha portato il trofeo a Londra grazie alla rete realizzata dall'attaccante francese Jean-Philippe Mateta. Al termine dell'incontro, Palazon ha rilasciato alcune dichiarazioni mostrando tutto il suo dispiacere per il mancato successo.

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Rayo Vallecano, Isi Palazón: "Sono triste, soprattutto per Trejo"

Al termine di una partita combattuta, il Crystal Palace ha avuto la meglio sul Rayo Vallecano conquistando, così, la Conference League. Alle Eagles è bastato il gol di Mateta per portare a casa il primo titolo internazionale della sua storia. Dopo la partita, Palazon ha parlato ai microfoni di Movistar Plus. Con le lacrime agli occhi, il giocatore ha dichiarato: "Sono triste per tutte le persone perché non siamo riusciti a dare loro il titolo. Mi dispiace soprattutto per Trejo". Con queste ultime parole, Palazon ha parlato di, che lascerà il club dopo nove anni. In seguito, l'attaccante ha continuato dicendo: "Dobbiamo apprezzare quanto fatto in questa stagione. L'anno prossimo lotteremo per tornare in Europa".

Lipsia, Germania - 27 maggio 2026: Isi Palazon del Rayo Vallecano controlla il pallone durante il riscaldamento prima della finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano alla Football Arena di Lipsia. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Nella giornata di ieri, il Rayo Vallecano allenato da Íñigo Pérez ha sfiorato quel che sarebbe potuto diventare il primo successo europeo della sua storia. Tra l'altro, i Franjirrojos sarebbero diventati anche la terza squadra di Madrid a vincere una competizione internazionale dopo i più blasonati Real ed Atlético. Con la sconfitta nella finale della Conference League, la squadre che milita nella massima divisione spagnola ha perso anche l'occasione di qualificarsi alla prossima edizione dell'Europa League, alla quale parteciperanno il Celta Vigo grazie al piazzamento in classifica e la Real Sociedad, che ha vinto la Copa del Rey battendo l'Atlético Madrid ai calci di rigore.

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