Qualificazione ai Mondiali

Contro l'Estonia è arrivata una vittoria importante per gli Azzurri allenati da Gattuso e stasera affronteranno un avversario ostico
Jacopo del Monaco

L'Italia di Gennaro Gattuso ritorna in campo, stavolta per affrontare Israele. La sfida, che inizierà alle ore 20:45 di questa sera, si giocherà in Ungheria. La città che ospiterà il match è Debrecen e le due squadre si affronteranno presso lo Stadio Nagyerdei. Ecco dove si potrà vedere il match tra le due Nazionali, valevole per la sesta giornata del Girone I per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Parigi, Francia - 14 novembre 2024: tifosi di Israele durante la partita contro la Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Come arrivano le due squadre alla sfida

L'Israele allenato dal commissario tecnico Ran Ben Simon, in questa fase di qualificazione, ha disputato quattro partite e ha perso solo contro la Norvegia fuori casa per 2-4. Negli altri tre match, i biancoblù hanno vinto entrambe le partite contro l'Estonia prima 2-1 a marzo e poi 1-3 in trasferta nel mese di giugno, mentre pochi giorni fa ha rifilato un poker in casa della Moldavia con reti di Dor Peretz, Salomon, Taribo e Gloukh, che quest'estate è passato dal Salisburgo all'Ajax.

Israele-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live- immagine 3
Bergamo, Italia - 5 settembre 2025: Giacomo Raspadori esulta dopo il gol contro l'Estonia. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)

Dopo aver perso per 0-3 il primo match del girone in casa della Norvegia e la vittoria per 2-0 contro la Moldavia, Luciano Spalletti ha preso la decisione di dimettersi dall'incarico di CT dell'Italia. Al suo posto, la FIGC ha affidato la panchina azzurra ad un Campione del Mondo del 2006: Gennaro Gattuso. Venerdì, la prima dell'ex centrocampista del Milan è andata molto bene, con gli Azzurri che hanno ritrovato grinta e fame di vittoria: 5-0 all'Estonia con doppietta di Retegui e reti di Kean, Raspadori e Bastoni.

Probabili formazioni

Entrambi i commissari tecnici, salvo imprevisti o cambi di strategia, dovrebbero schierare le rispettive formazioni che hanno utilizzato nelle partite che hanno disputato venerdì.

ISRAELE (4-1-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; E. Peretz; Biton, D. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo. Ct: Ben Simon

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui. Ct: Gattuso

Israele-Italia, dove vedere l'incontro

L'Israele ha tre punti in più degli Azzurri e vorranno sicuramente mettere in difficoltà la squadra di Gattuso. La nostra Nazionale, dal suo canto, punta ad agganciare i loro avversari. La partita di questa sera sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1 ed in streaming su Rai Play.

