Istanbul, Besiktas-Fenerbahce derby pari: protagonisti Ghezzal e l’arbitro

Al vantaggio iniziale di Novak risponde dal dischetto l'ex viola Ghezzal che riscatta un altro penalty fallito da Batshuayi. L'aspetto clou della partita sono le decisioni di Kardesler che scontentano tutti.

Due rigori per il Besiktas e tanti ammoniti in una gara assai sentita. Non tutte le decisioni del direttore di gara convincono. In molti tifosi del Fenerbahce sui social non si capacitano di come Kardesler non abbia espulso il giocatore di casa. Partita maschia anche nella ripresa. Senza Pjanic in campo, alla fine risulta decisivo nel derby di Istanbul un altro ex Serie A come l'algerino Ghezzal e forse anche il direttore di gara.