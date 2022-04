Istanbul, no Ozil? Ecco Zajc: l’ex Empoli decisivo nel derby per il Fenerbahce

La vittoria del campionato turco è impossibile ma i Canarini gialli col successo nel derby agguantano il secondo posto. La sfida viene indirizzata da una vecchia conoscenza del nostro calcio e poi chiusa da Dursun...

La squadra di casa cerca punti per l'Europa, visto che il Trabzonspor ha un vantaggio consistente per il titolo mentre gli uomini di Terim hanno poco da chiedere al campionato (salvi e con nessuna speranza continentale). La partita non è spettacolare ma sugli spalti il pubblico di Istanbul si fa sentire. Il giocatore sloveno ex Empoli e Genoa la sblocca così...