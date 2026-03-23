Italia-Irlanda del Nord a Bergamo: i precedenti azzurri nella città lombarda

In casa della Dea, gli Azzurri hanno come obiettivo la qualificazione al Mondiale che avrà inizio a giugno in Canada, Messico e Stati Uniti

Jacopo del Monaco 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 20:32)

Nei prossimi giorni, l'Italia allenata da Gennaro Gattuso affronterà l'Irlanda del Nord. Le due selezioni, infatti, giocheranno contro in occasione della prima partita dei Play-off per la qualificazione al Mondiale. La massima competizione intercontinentale avrà inizio nel mese di giugno e si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Gli Azzurri sfideranno i nordirlandesi il giorno 26 marzo alle ore 20:45 e l'incontro si terrà presso la New Balance Arena, ovvero lo stadio in cui l'Atalanta di Palladino disputa le partite casalinghe. In attesa che l'incontro abbia inizio, vediamo insieme il rendimento dell'Italia quando gioca a Bergamo.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Italia-Irlanda del Nord a Bergamo: com'è andata l'ultima partita degli Azzurri nella città lombarda? — Nel corso della sua lunga ed importante storia, gli Azzurri hanno giocato quattro volte a Bergamo e hanno ottenuto due vittorie ed altrettanti pareggi. L'ultima partita disputata dall'Italia nello stadio dell'Atalanta risale al 5 settembre dello scorso anno, in occasione della quinta giornata della fase a gironi delle qualificazioni alla massima competizione intercontinentale. Tra l'altro, quel giorno d'inizio settembre corrisponde anche all'esordio di Gattuso in qualità di commissario tecnico della Nazionale Italiana.

L'Italia, in quell'occasione, ha ospitato l'Estonia e Ringhio ha esordito con un 4-4-4-2 con la coppia d'attacco formata da Moise Kean e Mateo Retegui. I primi 45 minuti dell'ex centrocampista del Milan in qualità di ct della Nazionale termina a reti bianche. Nel corso della seconda frazione di gioco, invece, gli Azzurri conquistano la vittoria grazie a ben cinque reti realizzati dai due centravanti citati poco sopra, con Retegui autore di una doppietta in quel che è il suo ex stadio, e da Giacomo Raspadori ed Alessandro Bastoni. Grazie a questa vittoria per 5-0, Ringhio ha iniziato bene la sua esperienza da ct dell'Italia.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Le altre partite della Nazionale in terra bergamasca — La prima partita che la Nazionale Italiana ha giocato nella città lombarda risale ad un incontro della qualificazione agli Europei del 1988. Era il 24 gennaio del 1987 e gli Azzurri, in quel tempo, erano allenati da Azeglio Vicini ed avevano affrontato la Nazionale Maltese. Così come il già menzionato match di settembre dello scorso anno, anche trentanove anni fa l'Italia ha vinto 5-0 ma, a differenza dei ragazzi di Gattuso, quelli di Vicini hanno segnato nella prima frazione di gioco: gol realizzati da Salvatore Bagni, Giuseppe Bergomi, doppietta di Alessandro Altobelli e del compianto Gianluca Vialli.

Come detto nel paragrafo precedente, gli Azzurri hanno pareggiato due partite disputate a Bergamo. Tra l'altro, entrambe le sfide sono terminate con lo stesso risultato, vale a dire 1-1. Il primo risale ad un'amichevole datata 15 novembre 2006 contro la Turchia. L'Italia di Roberto Donadoni ha sbloccato il match con gol di Antonio Di Natale, al quale ha risposto l'autogol di Marco Materazzi quattro minuti più tardi. L'altro match terminato in parità, invece, risale al 14 ottobre 2020, quando il commissario tecnico della Nazionale Italiana era Roberto Mancini. Quel giorno, gli Azzurri hanno affrontato l'Olanda in occasione della quarta giornata della Nations League ed al gol di Lorenzo Pellegrini ha risposto Van de Beek.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.