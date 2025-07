Ivan Rakitic si ritira davvero: “Grazie calcio, è tempo di salutarci”

Ivan Rakitic si ritira ufficialmente dal calcio a 37 anni. Dopo aver smentito pochi giorni fa, l'ex Barcellona e Siviglia annuncia l’addio con un video: “Grazie calcio”. Per lui 13 trofei col Barça e 106 presenze con la Croazia

Questa volta è ufficiale. Dopo aver smentito solo pochi giorni fa l’ipotesi del ritiro, Ivan Rakitic ha cambiato idea: a 37 anni dice addio al calcio giocato. L'annuncio è arrivato con un video emozionante pubblicato sui social, in cui il centrocampista croato ha ripercorso con orgoglio e commozione le tappe principali della sua carriera. “Grazie calcio, è tempo di salutarci”, ha scritto Rakitic, che si prepara ora a una nuova avventura da dirigente, anche se non ha ancora svelato in quale club.