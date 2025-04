Jagiellonia, una squadra che non vuole svegliarsi

La sconfitta per 2-0 a Siviglia non ha spento l’entusiasmo. Anzi. I tifosi polacchi vedono in quella partita solo l’inizio di una possibile rimonta. “Nel nostro stadio può succedere di tutto”, hanno dichiarato a un inviato di Marca nella città polacca. E non è solo ottimismo: lo stadio municipale di Białystok, con i suoi 20.000 posti, è considerato uno dei campi più caldi e vibranti d’Europa. “Tiferemo per tutti i 90 minuti. Se segniamo subito, può cambiare tutto”, dice Jan Konoczuk, uno dei tanti tifosi che da mesi vivono sospesi tra realtà e sogno.