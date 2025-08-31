Milner, un gol storico e la dedica a Diogo Jota: “È la magia del suo numero”

Con il gol segnato questo pomeriggio contro il City, James Milner scrive un pezzo di storia della Premier League

Luca Paesano Redattore 31 agosto - 21:34

Ventitré anni. Tanto è il tempo trascorso tra il primo gol di James Milner in Premier League e l’ultimo, segnato proprio quest’oggi contro il Manchester City. È stato un pomeriggio da incorniciare per il centrocampista inglese, che grazie alla sua rete dal dischetto ha avviato la rimonta con cui il Brighton ha clamorosamente ribaltato la partita. Nel nome di Diogo Jota, con quel numero 20 messo in suo onore sulle sue spalle, il trentanovenne ha scritto un pezzo di storia del calcio inglese.

Milner diventa il secondo marcatore più anziano della Premier — Con la rete segnata quest’oggi contro il Manchester City, James Milner è diventato il secondo marcatore più anziano della storia della Premier League. 39 anni e 239 giorni. Davanti a lui c’è solamente Teddy Sheringham con i suoi 40 anni e 268 giorni. Il record, dunque, è ancora al sicuro per un po’, ma per il centrocampista inglese, che ha ammesso di aver pensato anche al ritiro dopo l’infortunio della passata stagione, significa tantissimo.

Il curioso incrocio del destino è che oltre ad essere il secondo calciatore più anziano ad aver segnato un gol in Premier, James Milner è anche il secondo più giovane marcatore del campionato inglese. La prima rete in Premier League la aveva segnata addirittura il 26 dicembre 2002, in un Leeds-Sunderland, a 16 anni, 11 mesi e 22 giorni.

Milner, esultanza per Diogo Jota: “Il suo numero…” — Con la rete realizzata dal dischetto, James Milner torna a segnare un gol a 6 anni di distanza dall’ultima volta. Per il centrocampista inglese, che ha imitato l’iconica esultanza di Diogo Jota, non può essere soltanto una coincidenza che abbia rotto il digiuno proprio con il numero 20 del portoghese sulla maglia.

“Per me è un onore indossare il suo numero. Non penso di poter segnare molti gol in questa stagione, ma probabilmente è proprio questa la magia del suo numero sulla maglia! Non segnavo da 6 anni, credo che sia un segnale”, ha dichiarato James Milner al termine della partita.