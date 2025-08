Milner sceglie la maglia numero 20 al Brighton per onorare Diogo Jota

Il 39enne centrocampista, ex colonna del Liverpool, ha scelto questo numero in memoria di Diogo Jota, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Un omaggio personale verso un compagno e amico con cui aveva condiviso anni intensi ad Anfield.

Milner cambia numero al Brighton: un gesto di cuore

Per la stagione 2025/26, James Milner ha deciso di indossare la maglia numero 20, un numero scelto non per ragioni tecniche, ma per motivi profondamente personali. Il 39enne centrocampista del Brighton, ex Liverpool, ha voluto rendere omaggio a Diogo Jota, scomparso il 3 luglio in un tragico incidente stradale in Spagna.