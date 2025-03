James Rodriguez potrebbe partecipare al Mondiale per Club con la maglia del Pachuca

Mattia Celio 25 marzo - 20:24

Venerdì 21 marzo il Mondiale per Club 2025 è stato scosso dalla clamorosa esclusione di una delle partecipanti, ovvero il Club Leon. Ciò vuol dire che al torneo, che si disputerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, non potrà prendere parte James Rodriguez, attuale attaccante degli Esmeraldas. Ma forse per l'ex Real Madrid non tutto è perduto.

Rodriguez al Pachuca? Subito la risposta del Presidente del Leon Club — Come annunciato nei giorni scorsi dalla FIFA, Il Club Leon e, di conseguenza, James Rodriguez non prenderanno parte al Mondiale per Club 2025. Il motivo è dovuto al fatto che la gestione della squadra in cui milita il numero 10 della Colombia è la stessa di un'altra squadra partecipante, ovvero il Pachuca. Ma forse per il classe '90 c'è ancora una possibilità. Secondo la stampa messicana, infatti, si starebbe parlando di un possibile suo approdo ai rivali del Pachuca in modo da prendere parte al Mondiale. Un colpo che avrebbe del clamoroso in caso si dovesse concretizzare.

Sulla questione è intervenuto il Presidente del Leon, Jesús Martínez Murguía, che ha immediatamente spento qualsiasi possibilità di cessione dell'attaccante: "Cessione di James? No, per niente. Ho altre cose in mente in questo momento, e questo (il trasferimento di James) non è fattibile al momento. Vogliamo che ciò che abbiamo ottenuto in modo equo sul campo venga rispettato". Ha dichiarato ai microfoni di ESPN Mexico. Il dirigente biancoverde, inoltre, ha aggiunto di non essersi ancora rassegnato all'esclusione della proprio squadra: "Non combatteremo per questioni finanziarie o per qualsiasi compensazione. L'unica cosa che conta per noi è che i nostri tifosi vedano la loro squadra nella Coppa del Mondo per Club, questo è tutto ciò che conta per noi".

Chi al posto del Club Leon? Ecco le candidate — Con il Club Leon ormai fuori dai giochi, a meno di un altro clamoroso colpo di scena la FIFA è chiamata a cercare la squadra che dovrà sostituire gli Esmeraldas. Come riporta il quotidiano Calcio e Finanza, secondo le norme di selezione, il nome nuovo dovrebbe arrivare dalla Confederazione del Centro America (la Concacaf). In questo caso, la prima scelta sarebbe il Club America, ma il regolamento non prevede la partecipazione di due squadre dello stesso paese, a meno che tre o più squadra non abbiano vinto il trofeo continentale. Dunque, la maggior candidata a dover sostituire il Club Leon verrebbe dal Costa Rica, ovvero l'Alajuelense.