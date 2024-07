James Rodriguez torna in Liga? Il Rayo vuole l’ex Real

Il Rayo Vallecanovuole fare il colpo di mercato per il suo centenario. La società madrilena che milita nella Liga spagnola, avrebbe deciso di virare con convinzione sul colombiano James Rodriguez. L'attaccante ex Real Madrid, rappresenterebbe infatti un vero e proprio colpo di mercato per il club presieduto da Martin Presa. Inoltre, accenderebbe a mille l'entusiasmo dei tifosi. Cosa non da poco, per il club del quartiere di Vallecas rivale da sempre dei blasonati cugini del Real, nell'altro derby di Madrid.