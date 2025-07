Dopo dieci mesi in carcere per traffico di droga, l’ex attaccante dell’Arsenal firma per una nuova squadra: con l'ingaggio che solleva polemiche tra i tifosi

Silvia Cannas Simontacchi 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 16:24)

Dopo una condanna per traffico di droga, l'ex attaccante dell'ArsenalJay Emmanuel-Thomas è pronto a tornare in campo, indossando una nuova maglia. Arrestato nel 2023 e condannato a quattro anni di reclusione, il 34enne è stato rilasciato sulla parola dopo aver scontato 10 mesi nel carcere di Chelmsford. Ora si prepara a un nuovo inizio in National League South con i colori dell'AFC Totton.

Dalla maglia dei Gunners al contrabbando — Cresciuto nei settori giovanili dell'Arsenal, e tornato brevemente nel club dopo le esperienze con Blackpool e Scunthorpe Uniteed, Emmanuel-Thomas era considerato una promessa del calcio inglese. Ma dopo il passaggio all'Ipswich Town nel 2011, e una buona annata al Bristol City, la sua carriera si era trasformata in una serie di cambi di maglia e occasioni perse, fino alla rottura con gli scozzesi del Greenock Morton che, subito dopo lo scandalo, avevano stracciato il suo contratto.

Secondo le accuse, nel settembre 2023, volando in business class e sfruttando la sua notorietà di calciatore, Emmanuel-Thomas avrebbe coinvolto la fidanzata Yasmin Piotrowska (ritenuta la principale responsabile secondo la corte) e l'amica Rosie Rowland per introdurre in Regno Unito circa 60 kg di cannabis proveniente dalla Thailandia, suddivisi in quattro valige sequestrate all'aeroporto di Stansted.

Jay Emmanuel-Thomas: un nuovo inizio all'AFC Totton — Dopo quasi un anno tra carcere e custodia cautelare, l'ex Arsenal sembra pronto a voltare pagina. Martedì ha esordito con la maglia dell'AFC Totton, disputando 45 minuti nel match contro il Weymouth FC.

L'ingaggio era stato annunciato poche ore prima della gara, con un comunicato ufficiale: "Siamo lieti di accogliere Jay Emmanuel-Thomas. La sua presenza porterà esperienza e qualità allo Snows Stadium", ha dichiarato il club.

Non tutti, però, hanno apprezzato la scelta, e sui social si è scatenata una pioggia di critiche, con tifosi che hanno accusato il club di una "grave caduta di stile" per aver lasciato indossare i propri colori a un calciatore condannato per traffico di stupefacenti.

Nel frattempo, il Ministero della Giustizia britannico ha chiarito alla BBC che il rilascio dell'attaccante è stato concesso solo a fronte del rispetto di condizioni molto rigide, tra cui un coprifuoco monitorato elettronicamente.