L’ex Arsenal Jay Emmanuel-Thomas arrestato per traffico di droga

Jay Emmanuel-Thomas , ex attaccante dell’ Arsenal , è stato arrestato con l'accusa di tentato traffico di droga. La polizia ha sequestrato 60 chili di cannabis per un valore di 600.000 sterline all’aeroporto di Stansted.

L’ex giocatore, 33 anni, è accusato di importazione di droghe di classe B e comparirà giovedì davanti alla corte di Carlisle. Il suo arresto è avvenuto mercoledì grazie alla collaborazione tra la National Crime Agency ( NCA ) e la Border Force , dopo che gli agenti hanno trovato 60 chili di cannabis in due valigie provenienti da Bangkok.

Come parte dell'indagine, anche due donne sono state arrestate. David Phillips, investigatore capo della NCA, ha dichiarato: “Continuiamo a lavorare con i nostri partner per contrastare il traffico di droga, colpendo sia i corrieri che gli organizzatori. Invitiamo chiunque venga contattato per partecipare a tali attività a considerare seriamente le gravi conseguenze”.