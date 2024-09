Gabriel decide il North London Derby: l’Arsenal supera 1-0 il Tottenham

Nel big match della 4ª giornata di Premier League l'Arsenal si impone nel North London Derby . I Gunners superano di misura il Tottenham all'Hotspur Stadium grazie ad un gol di Gabriel (64') e restano in scia al Manchester City . Seconda sconfitta di fila per gli Spurs, dopo il ko col Newcastle (2-1).

Il primo tempo dell'Hotspur Stadium non regala grosse emozioni. Il Tottenham ai punti avrebbe meritato qualcosina in più, ottima gestione del possesso da parte degli undici di Postecoglou , ma il risultato non si schioda dallo 0-0. David Raya salva l' Arsenal in avvio su una conclusione di Kulusevski , i Gunners rispondono con un colpo di testa Havertz che costringe Vicario al grande intervento. Al 27' i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Solanke ma la conclusione del Nazionale inglese si perde sul fondo. Sul finire del primo tempo rischia grosso Timber , l'ex Ajax interviene duramente ai danni di Pedro Porro , durante un contrasto di gioco, ma il Var conferma la decisione dell'arbitro. Solo ammonizione per il difensore dell' Arsenal .

Gabriel decide il North London Derby

Il copione della gara non cambia nella ripresa, il Tottenham sembra più in palla, ma la squadra di Postecoglou ci mette poca convinzione. E alla fine a sbloccare l'incontro è l'Arsenal: al 64' sul corner di Saka l'incornata di Gabriel è vincente. La rete dell'ex Lille decide l'incontro e manda in Paradiso la squadra di Arteta che nel finale si difende e conquista tre punti fondamentali che le permettono di restare in scia al Manchester City (a quota 10, a -2 dai Citizens). Secondo stop consecutivo per il Tottenham, il 3° di fila contro l'Arsenal: gli Spurs non battono i rivali storici tra le mura amiche, dal 2022.