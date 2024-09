North London Derby, l’Arsenal non può indossare la maglia casalinga: ecco perché

Domenica ci sarà il primo North London Derby stagionale tra Tottenham e Arsenal. In casa Gunners il grande assente sarà Odegaard ma non solo perché a mancare sarà anche la maglia casalinga dell'Arsenal. La squadra di Arteta, quindi, per la prima volta dopo 4 decenni giocherà una stracittadina con gli Spurs non con il kit che rappresenta l'orgoglio dei Gunners.