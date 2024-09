North London Derby, l’Arsenal non ne vinceva tre di fila fuori da 36 anni

Il gol di Gabriel Magalhães ha regalato ai Gunners un successo storico contro il Tottenham. L'Arsenal, inoltre, ha ottenuto una vittoria per sei gare consecutive in trasferta in Premier League per la prima volta da marzo-settembre 2013.

Davide Capano Redattore 16 settembre 2024 (modifica il 16 settembre 2024 | 10:49)

Un gol di testa del difensore Gabriel Magalhães ha regalato ieri all'Arsenal la vittoria per 1-0 nel North London Derby sul campo degli arcirivali del Tottenham.

Sorride l'Arsenal — I Gunners sono stati più forti anche delle assenze, visto che erano privi degli infortunati Calafiori e Odegaard e dello squalificato Rice, sostituito da Jorginho nel ruolo di regista.

La gioia di Gabriel Magalhães dopo la rete che ha regalato la vittoria all'Arsenal (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Unica nota negativa del successo, l'infortunio occorso a Saka, che rischia di non farcela per il match di giovedì, il primo nella nuova Champions, a Bergamo contro l'Atalanta. Con quello di ieri l'Arsenal è arrivato al terzo successo consecutivo in casa degli Spurs e, complessivamente, nelle ultime otto sfide con il Tottenham ha perso solo una volta.

In classifica l'Arsenal ora è secondo con 10 punti, alla pari con il Newcastle che, con Tonali in campo al posto di Joelinton da inizio ripresa, ha vinto 2-1 sul campo del Wolverhampton. In testa c'è il Manchester City a quota 12.

Il dato storico sul North London Derby — L'Arsenal, inoltre, ha vinto sei partite consecutive in trasferta in Premier League per la prima volta da marzo-settembre 2013, quando ne vinse otto di fila sotto la guida di Arsène Wenger. Inoltre, ha vinto tre North London Derby consecutivi per la prima volta dal settembre 1988.

Le parole di Arteta dopo Tottenham-Arsenal — "Abbiamo dovuto adattarci un po' a causa di alcuni dei giocatori che abbiamo perso - ha spiegato il tecnico dell'Arsenal nelle parole riportate dalla BBC -. Mi sono preparato per il Tottenham per cinque giorni, poi in un momento ho perso un giocatore e in un altro ne ho perso un altro.

Mikel Arteta (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Non ho dormito molto, ma non c'erano scuse: i miei giocatori amano il gioco, ma a volte per vincere devi fare anche le cose meno belle. Ma mi è piaciuto l'atteggiamento, i giocatori giorno dopo giorno sono sempre più affamati".