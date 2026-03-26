derbyderbyderby calcio estero Joan Garcia, la prima volta con la Spagna: “Il Mondiale? Sarei entusiasta”

TRA SOGNO E REALTÀ

Joan Garcia, la prima volta con la Spagna: “Il Mondiale? Sarei entusiasta”

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Joan Garcia è stato convocato in questa sosta per le nazionali dal CT della Spagna e cercherà di convincerlo in vista dell'imminente Mondiale
Francesco Lovino
Francesco Lovino Redattore 

Una notizia lieta che fa tanto felice Joan Garcia. Convocato in nazionale da Luis de la Fuente, il portiere di ventiquattro anni crede ci sia tanto da fare. Non ha nascosto felicità e voglia di migliorarsi in vista delle prossime uscite della Spagna già qualificata al Mondiale. Questo è solo uno dei temi toccati dall'estremo difensore nell'intervista rilasciata al Mundo Deportivo.

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    • Joan Garcia carico per la nazionale: "Bello essere qui"

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    ALBACETE, SPAGNA - 03 FEBBRAIO: Joan Garcia del FC Barcelona e Jesus Vallejo di Albacete Balompie interagiscono dopo la partita finale del quarto di Copa del Rey tra Albacete Balompie e FC Barcelona all'Estadio Carlos Belmonte il 03 febbraio 2026 ad Albacete, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)
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    La Spagna vanta 4 portieri affidabili per soli tre posti disponibili. L'esperienza di veterani come Raya e Unai Simon non è in discussione nella Roja, ma l'entusiasmo per una chiamata quasi insperata è tangibile da parte di Joan Garcia. Infortunatosi al ginocchio a settembre, la qualificazione pareva infatti un miraggio. Proprio in quel momento però De la Fuente non ha fatto mancare supporto a Joan Garcia: "Quando ho fatto un intervento al ginocchio mi ha chiamato. Ci eravamo incontrati molte volte negli U-21, quindi lui mi chiamava sopra tutti per darmi incoraggiamento, per sapere come stavo. La verità è che è stato un bel gesto e all'epoca mi piaceva che mi chiamasse."

    In nazionale il CT lascia che lui si alleni come sa fare senza imporgli particolari richieste o mettere eccessiva pressione. Impegnato in gare amichevoli, il portiere non sembra turbato dal pensiero di dover competere per una convocazione al Mondiale estivo: "Non mi vedo al Mondiale, ma è vero che quando vieni convocato con gli altri nell'anno che porta alla Coppa del Mondo, le possibilità di andarci ci sono. Devo continuare a lavorare, godendomi l'esperienza di essere qui e dopo, quando verrà diramata la lista di convocati in estate, se decideranno che debba andare, ne sarò felice, molto felice ed entusiasta."

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    Un posto da conquistare

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    "Qualunque cosa decida l'allenatore, lo farà per il meglio della squadra. Non credo sia qualcosa su cui abbiamo, come giocatori, grande possibilità di decidere; dobbiamo metterci in testa che sia lui a decidere", questa è stata la risposta di Jona Garcia in merito alla possibilità di presentarsi in estate da quarto portiere.

    Il portiere, in ogni caso, ha precisato di non sentirsi ancora arrivato e tiene particolarmente a migliorarsi: "Penso di avere ancora molto da migliorare, e sono anche molto esigente da me stesso. Voglio essere il migliore che posso in tutto. Sono giovane, ho molte cose da vivere, devo ancora commettere molti errori, devo imparare molte cose. Mi concentro su questo, sull'analizzare cosa posso migliorare ogni giorno e cercare di essere un portiere migliore."

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