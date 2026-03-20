derbyderbyderby calcio estero Salta la Finalissima, CONMEBOL: “L’Argentina è campione, la Spagna non si è presentata”

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Salta la Finalissima, CONMEBOL: “L’Argentina è campione, la Spagna non si è presentata”

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Non si placano gli animi attorno alla finalissima tra Spagna Argentina. La Confederazione argentina evidenzia la rinuncia della Spagna
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

L'ufficialità che la finalissima tra i vincitori dell'Europeo e della Coppa America nel 2024, Spagna e Argentina, non si sarebbe disputata era già arrivata nei giorni scorsi. Tuttavia, sembra non essersi placata la polemica che ha coinvolto questa manifestazione. In origine, la partita si sarebbe dovuta svolgere in Qatar, ma la situazione geopolitica in Medio Oriente ha costretto le due formazioni a cambiare i piani. È stato proprio il presidente della CONMEBOL, Alejandro Dominguez, a intervenire in merito, dichiarando che la Spagna avrebbe rinunciato alla sfida e che il titolo dovrebbe essere assegnato alla 'Selección'.

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MADRID, SPAGNA - 27 MARZO: Nicolas Otamendi dell’Argentina reagisce durante l’amichevole internazionale tra Spagna e Argentina il 27 marzo 2018 a Madrid, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Finalissima Spagna-Argentina: l'intervento della CONMEBOL

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A commentare l'accaduto ci ha pensato anche il presidente paraguayano, Alejandro Dominguez, che ai microfoni di DSports ha dichiarato fermamente: "Sapete qual è la squadra vincitrice? Siamo noi. L'Argentina". Poi il presidente ha anche spiegato il motivo: "Seguendo il principio della rinuncia e della vittoria a tavolino, l'Argentina avrebbe vinto il titolo, poiché la Spagna non si è presentata. Bisogna crederci, dopotutto l'erba del vicino non è sempre più verde. Loro non si sono presentati", ha concluso. Parole forti, quelle di Dominguez, che dimostrano quanto la Confederazione sudamericana voglia chiudere quanto prima la faccenda. Un segnale forte e chiaro, in attesa di una risposta, presumibilmente immediata, da parte della UEFA e dalla nazionale spagnola.

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Cancellazione Qatar: tante ipotesi ma tutte scartate

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BUENOS AIRES, Argentina – 4 settembre 2025: Lionel Messi dell’Argentina esulta dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana alla FIFA World Cup 2026 tra Argentina e Venezuela, disputata allo Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti il 4 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina.(Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)
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La grande sfida aveva bisogno di un nuovo luogo dove disputarsi: inizialmente, Madrid sembrava essere una destinazione appetibile, tuttavia, l'Argentina non era favorevole perché il luogo non avrebbe garantito neutralità. In seguito, è emersa l'idea di far giocare la finalissima a Buenos Aires, ma questa volta è stata la Spagna a rifiutare, offrendo però un'altra alternativa: giocare in Italia. Tutte ipotesi scartate e nessuna partita disputata.

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