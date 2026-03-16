Manca sempre meno alla finestra della pausa nazionali di marzo e la sfida più attesa, dopo il playoff italiano, è stata cancellata. Così, le due nazionali hanno dovuto rivedere i propri calendari.

Pietro Rusconi Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 21:20)

La vicenda relativa alla Finalissima 2026 tra Spagna e Argentina ha assunto toni sempre più particolari in questi giorni. In principio c'era l'euforia per vedere giocare due fra le Nazionali più forti del mondo, con tanto di sold out da oltre 80 mila biglietti in sole due ore. La situazione è poi precipitata con gli attacchi congiunti di USA e Israele, uniti alla risposta militare iraniana. Tra questi fuochi infatti ha avuto un certo peso anche il Qatar (attaccato dai missili dell'Iran), la cui Lusail avrebbe dovuto ospitare l'attesissimo match. In seguito si sono ampliate le polemiche e le discussioni sulla sede e sulla data in cui disputare la sfida fra campioni d'Europa e campioni del Sudamerica.

Dopo numerosi vertici e incontri fra le confederazioni calcistiche continentali, UEFA e CONMEBOL, il risultato è stato un nulla di fatto. Ci sono state tante proposte da una parte e dall'altra, tra Bernabeu, Argentina ma anche Italia e addirittura una possibile andata e ritorno da giocare in Spagna e nel paese albiceleste. Tuttavia, nessun punto di incontro è stato trovato, nessuna federazione accontentata e di conseguenza la partita è stata annullata. La Spagna ha comunque trovato una soluzione per sé in vista della preparazione ai prossimi Mondiali americani.

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La scelta della Spagna per sostituire la Finalissima 2026 —

La nazionale di Luis De la Fuente non ha avuto troppo tempo per riorganizzare la situazione. Perciò, la Federcalcio spagnola ha deciso di programmare un'amichevole contro la Serbia proprio il 27 marzo, data originaria della Finalissima 2026. Il match si disputerà allo stadio de la Ceramica del Villareal.

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Inoltre, la roja ha programmata un'ulteriore sfida nazionale contro l'Egitto, per la data del 31 marzo. Anche l'Argentina di Lionel Scaloni si sta facendo in quattro per cercare di sostituire la sfida del 27 marzo. Nonostante l'AFA, fortemente indispettita dalla UEFA, stia faticando a trovare delle amichevoli, sarebbe impensabile pensare di disputare la competizione intercontinentale senza prima aver giocato delle sfide.

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