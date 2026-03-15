Il motivo principale di questa decisione riguarda quanto sta accadendo nel Medio Oriente, visto che le due Nazionali avrebbero dovuto giocare in Qatar

Jacopo del Monaco 15 marzo - 15:27

Dopo giorni di discussione per decidere la nuova sede della Finalissima 2026, alla fine si è arrivata alla cancellazione ufficiale dell'evento. Il torneo, infatti, avrebbe dovuto mettere di fronte la Spagna di Lamine Yamal e l'Argentina di Lionel Messi. Le due Nazionali, infatti, detengono rispettivamente il titolo di Campione d'Europa e dell'America Meridionale. L'incontro si sarebbe dovuto giocare allo Stadio Lusail in Qatar. Tuttavia, quanto sta accadendo nel Medio Oriente ha bloccato anche il mondo del calcio. Le parti coinvolte hanno provato a cercare una soluzione alla quale, però, non sono arrivati.

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Cancellata la Finalissima tra Spagna ed Argentina: il comunicato ufficiale — Di seguito, il comunicato con cui la UEFA ha annunciato ufficialmente la cancellazione dell'incontro tra la Roja e l'Albiceleste:

"Dopo lunghe discussioni tra la UEFA e le autorità organizzatrici del Qatar, si comunica che, a causa dell'attuale situazione politica nella regione, la Finalissima 2026 tra la Spagna, vincitrice di UEFA EURO 2024, e l'Argentina, campione della CONMEBOL Copa América 2024, non potrà disputarsi come previsto in Qatar il 27 marzo.

È motivo di grande disappunto per la UEFA e per gli organizzatori che le circostanze e le tempistiche abbiano impedito alle squadre di competere per questo prestigioso premio in Qatar, un Paese che ha dimostrato più volte la sua capacità di ospitare eventi internazionali di livello mondiale in strutture all'avanguardia".

"La UEFA desidera esprimere la sua profonda gratitudine al comitato organizzatore e alle autorità competenti del Qatar per l'impegno profuso nell'organizzazione della partita e per la certezza che la pace tornerà presto nella regione.

La Finalissima è nata nell'ambito della stretta collaborazione tra UEFA e CONMEBOL e riunisce i campioni europei e sudamericani in una celebrazione del più alto livello del calcio internazionale. L'Argentina, l'attuale campione del mondo in carica, ha vinto la prima edizione nel 2022 con una vittoria per 3-0 sull'Italia allo stadio di Wembley a Londra".

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Le alternative proposte dalla UEFA, poi respinte, per far giocare l'incontro — Nel cominciato ufficiale, la UEFA ha aggiunto anche le alternative per far disputare la partita tra le due Nazionali. Tuttavia, l'Argentina le ha rifiutate tutte:

"Con la ferma intenzione di salvare l'importante incontro, e nonostante le comprensibili difficoltà di spostare una partita di tale importanza con un preavviso così breve, la UEFA ha esplorato altre alternative praticabili, ma nessuna di esse si è rivelata accettabile per la Federazione calcistica argentina.

La prima opzione prevedeva di disputare la partita allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid nella data originaria, con una ripartizione 50-50 dei tifosi presenti. Ciò avrebbe garantito una cornice di livello mondiale, degna di un evento così prestigioso, ma l'Argentina ha rifiutato".

"La seconda opzione prevedeva di disputare la Finalissima 2026 in due partite, andata e ritorno: una al Santiago Bernabéu il 27 marzo e l'altra a Buenos Aires durante una finestra internazionale prima degli Europei e della Copa America 2028, offrendo anche in questo caso una ripartizione 50-50 dei tifosi per la partita di Madrid. Altra opzione respinta.

In definitiva, la UEFA ha chiesto all'Argentina l'impegno che, qualora si fosse trovata una sede neutrale in Europa, la partita si sarebbe potuta disputare il 27 marzo oppure il 30 marzo. Anche questa proposta è stata respinta".

La proposta dell'Argentina e la conclusione del comunicato — Il comunicato ufficiale si conclude con la proposta della Federcalcio argentina e la decisione finale sulla Finalissima. In aggiunta, la UEFA ha voluto ringraziare il Real Madrid per la disponibilità dimostrata in tempi ristretti:

"L'Argentina ha proposto di giocare la partita dopo i Mondiali, ma, non essendoci date disponibili per la Spagna, tale opzione è stata scartata. Infine, l'Argentina ha dichiarato la propria disponibilità a giocare esclusivamente il 31 marzo, data che si è rivelata impraticabile. Di conseguenza, e con rammarico della UEFA, ufficializziamo l'annullamento dell'edizione 2026 della Finalissima.

La UEFA ringrazia il Real Madrid, il comitato organizzatore e le autorità del Qatar per supporto e collaborazione forniti nel tentativo di organizzare la partita. Nel caso del Real Madrid, gli sforzi sono stati compiuti in tempi estremamente ristretti. Un ringraziamento va anche alla Federazione calcistica spagnola per la flessibilità dimostrata nell'adattarsi a tutte le opzioni proposte durante il processo".

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