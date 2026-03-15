Problemi logistici e tensioni tra le varie Federazioni spingono verso Roma come ultima opzione o il possibile rinvio dell'incontro. A meno di 15 giorni dalla data prevista, che succederà?

Vincenzo Di Chio 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 14:41)

La tanto attesa Finalissima, la sfida che mette di fronte i Campioni d'Europa e quelli del Sud America, rischia seriamente di non disputarsi nella data prevista. A meno di due settimane dall'appuntamento, l'incontro tra Argentina, vincitrice della Coppa America e la Spagna, Campione d'Europa, è avvolto da una grande incertezza organizzativa.

Nelle ultime ore, secondo numerose indiscrezioni, la Uefa, guidata dal Presidente Aleksander Ceferin starebbe insistendo affinché la partita si giochi cercando di trovare una soluzione a meno di 15 giorni dalla data prevista. L'obiettivo è preservare una competizione che rappresenta l'erede della storica Copa Artemio Franchi e che riunisce sullo stesso campo i campioni dei due continenti calcisticamente più prestigiosi.

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Finalissima tra Spagna e Argentina con il no dell'AFA al Bernabèu — In origine la partita era stata programmata per il 27 Marzo allo Stadio Lusail Stadium di Doha, in Qatar. Tuttavia, l'instabilità politica legata ai conflitti in Medio Oriente ha costretto gli organizzatori a prendere in considerazione un cambio di sede. Da quel momento in poi è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di "salvare" la sfida.

Tra le opzioni valutate dalla Uefa e dalla CONMEBOL, organismo che governa il calcio in Sud America, c'è stato anche lo stadio Santiago Bernabèu, casa del Real Madrid. Proposta che non ha convinto l'AFA. Il Presidente federale Claudio Tapia avrebbe respinto con decisione l'ipotesi, arrivando persino a ironizzare sulla possibilità di giocare la grande sfida allo Estadio Monumental di Buenos Aires. Nel frattempo sono state prese in considerazione anche altre nazioni europee come l'Italia, Inghilterra e Portogallo, mentre qualcuno ha persino ipotizzato una formula con andata e ritorno, un'idea subito scartata in quanto difficile già trovare la soluzione per una gara secca.

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L'ultima proposta: Roma o gara rinviata — Di fronte allo stallo organizzativo, la Federazione argentina ha presentato una controproposta chiara: disputare la partita il 31 Marzo allo Stadio Olimpico di Roma. Una soluzione che consentirebbe di mantenere l'evento in uno stadio prestigioso e salvare una sfida molto attesa da tutti gli amanti dello calcio.

Secondo le indiscrezioni provenienti da Tyc raccolte dalla Real Federacion Espanola e dalla stessa Uefa, le trattative sono ancora in corso. Se l'ultima proposta non dovesse essere accettata, l'ipotesi più concreta diventerebbe quella del rinvio della Finalissima a data da destinarsi. La posta in gioco è molto alta: oltre ad essere un trofeo ufficiale, la partita rappresenterebbe anche uno degli ultimi test per le due compagini di affrontare squadre di un certo livello prima dell'inizio del Mondiale. Proprio per questo motivo le due Federazioni stanno cercando in tutti i modi di trovare un accordo rapido per evitare la cancellazione dell'evento.