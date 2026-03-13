La Finalissima è diventata un caso internazionale con le due federazioni che rifiutano le soluzioni

Federico Iezzi Collaboratore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 14:42)

La FinalissimaConmebol-Uefa, tra Argentina e Spagna, è ormai diventata un caso internazionale decisamente problematico. La partita si sarebbe dovuta disputare allo stadio Lusail di Doha, in Qatar. La guerra in corso nel Medio Oriente, però, ha costretto ad un cambiamento dei piani per motivi di sicurezza: il match si dovrebbe giocare al Santiago Bernabeu. La federazione argentina, però, ha detto no allo spostamento a Madrid.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

La finalissima è un caso: la Spagna non vuole giocare in Qatar — Un match tra la vincitrice della Coppa America e la vincitrice del campionato europeo: si tratta della Finalissima, partita che vedrà scontrarsi l'Argentina e la Spagna. Le due squadre campioni dei rispettivi tornei continentali nel 2024. Questa gara si sarebbe dovuta disputare allo stadio Lusail di Doha, in Qatar. La programmazione, però, è saltata a causa della guerra in corso nella regione fra USA, Israele e Iran.

I lanci di missili e droni iraniani, infatti, hanno coinvolto gli stati della penisola arabica e al momento giocare nel paese qatariota non è sicuro. La federazione qatariota, per la verità, si era detta pronta ad ospitare comunque la partita ma la controparte spagnola ha dichiarato che la Roja non andrà nel paese asiatico.

Clicca sull'immagine per guardare le partite gratis su Sisal

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto Goldbet

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis su Lottomatica

L'Argentina rifiuta l'ipotesi Bernabeu — Nella giornata di ieri diversi media e giornali spagnoli avevano rivelato che Uefa e Conmebol avevano cercato e trovato uno stadio alternativo dove poter disputare il match il 27 marzo, data prefissata per lo svolgimento in Qatar. L'impianto scelto, al posto delle due alternative Roma e Lisbona, era il Santiago Bernabeu di Madrid.

La situazione, però, come ha spiegato il giornalista Roberto Gómez durante il programma radiofonico ‘La Tribu' di Radio MARCA si è ulteriormente complicata. Il problema nuovo è che l'Argentina si rifiuta di andare in Spagna. Le due federazioni coinvolte non sembrano disposte a scendere a compromessi: a meno di quindici giorni dalla data scelta non si sa dove si giocherà la Finalissima.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.