La Finalissima non si gioca a Doha: si andrà al Santiago Bernabeu

Uefa e Conmebol hanno deciso di spostare la partita a causa dei droni e dei missili

Federico Iezzi Collaboratore 12 marzo - 15:34

Il 27 marzo si giocherà la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2026, nota semplicemente come Finalissima. Si affrontano la vincitrice della Coppa America del 2024, l'Argentina, e la Spagna, che ha vinto l'Europeo nello stesso anno. La sede scelta era a Doha, in Qatar, ma la guerra e i bombardamenti dell'Iran hanno costretto ad un cambio dei piani. Secondo il giornale sportivo As, infatti, si giocherà al Santagio Bernabeu.

La Finalissima non si gioca a Doha — Inizialmente si prevedeva di giocare tra giugno e luglio del 2025, ma in quei mesi le due nazionali erano impegnate. La Spagna, in particolare, nella Nations League e nelle qualificazioni per il Mondiale dell'estate 2026. Alle stesse qualificazioni, ma chiaramente in Sudamerica, stava prendendo parte anche l'Argentina. A maggio scorso, dopo un incontro tra le federazioni, CONMEBOL e UEFA, è stata scelta la data: il 27 marzo del 2026. Per quanto riguarda lo stadio, numerose città e impianti si erano dichiarati disponibili ad ospitare questa attesa partita fra Spagna e Argentina: Londra, Montevideo, Riyahd, Doha. Alla fine a spuntarla è stato il Qatar con lo stadio Lusail.

Si andrà al Santiago Bernabeu — Il conflitto in Medio Oriente, scoppiato dodici giorni fa con i bombardamenti USA-Israele sull'Iran, estesosi agli altri stati della regione a causa di lanci di missili e droni iraniani, ha però cambiato i piani. Il governo qatariota, infatti, ha cancellato l'evento per evidenti ragioni di sicurezza: basti pensare che molti aereoporti della penisola arabica sono attualmente chiusi e le operazioni di bombardamento proseguono. Di conseguenza, si è reso necessario trovare una sede alternativa per poter comunque disputare il match.

Uefa e Conmebol, alla fine, hanno optato per il Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid. Le altre possibili alternative erano Roma e Lisbona, ma le due organizzazioni continentali hanno preferito Madrid e l'eccellenza e precisione nell'organizzazione dello stadio dei blancos. Curiosamente, nella stessa giornata, si giocherà al Metropolitano di Madrid anche una altra partita di calcio: fra l'Ecuador e il Marocco.

