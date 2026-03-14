Gli ultimi accadimenti nella crisi geopolitica globale stanno impattando sempre di più sul mondo del calcio: infatti, è ancora i ballo la ricerca della sede per la finale euro-sudamericana a causa dell'inagibilità del Qatar

Pietro Rusconi Redattore 14 marzo - 10:17

La maxi finale fra Spagna e Argentina, in onore delle nuove alleanze e accordi fra UEFA e CONMEBOL, non ha ancora trovato una nuova casa. Infatti, la sfida originariamente prevista per il 27 Marzo si disputerà in una località differente da quella decisa inizialmente. La Finalissima 2026 avrebbe così dovuto essere giocata allo stadio Lusail in Qatar. Un luogo dai dolci ricordi per l'albiceleste, che proprio a Lusail alzava il trofeo del Mondiale 2022.

Tuttavia, a causa degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran, il territorio qatariota rimane sotto il giogo dei missili iraniani. La Federcalcio del Qatar ha così annunciato il rinvio di tutti i tornei e competizioni fino a nuovo avviso. Una situazione che ha già provocato qualche piccolo disguido nel calcio, impedendo al presidente qatariota del PSG Al-Khelaïfi di presenziare al Parc des Princeps per gli ottavi di finale di Champions.

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Dove si giocherà la Finalissima 2026? — Per decidere dove mettere in atto la particolare sfida fra i campioni dell'Europa e quelli del Sudamerica, le due federazioni continentali hanno tenuto un vertice venerdì. Inoltre, a questo incontro ha partecipato il presidente dell'AFA (federcalcio argentina) Claudio Tapia. Proprio il n1 argentino e il presidente della CONMEBOL Alejandro Dominguez, hanno proposto di giocare la sfida in territorio neutro come Portogallo, Inghilterra o Italia. Al fine di valutare meglio queste ipotesi, i rappresentanti delle confederazioni terranno un nuovo vertice nella giornata di oggi per ridefinire sede e data della Finalissima 2026.

Tra le opzioni dei giorni scorsi erano spuntate anche le possibilità di disputare il match in Argentina o al Santiago Bernabeu. A proposito dell'incontro ha parlato anche Rafael Louzan, il presidente della federazione calcistica spagnola. Infatti, lunedì scorso, il numero 1 del calcio iberico aveva già espresso la volontà di risolvere l'annosa questione in tempi rapidi: "Attendiamo una decisione entro le prossime 48 ore. Il tempo stringe e queste due partite sono molto importanti per noi nella preparazione dei Mondiali. Comunicheremo la nostra risposta al più presto. Siamo tutti impegnati a trovare una soluzione definitiva".

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Inoltre, Louzan ha espresso solidarietà ai paesi colpiti: "Dobbiamo estendere la nostra solidarietà a questi paesi; abbiamo un rapporto molto diretto con loro. Qatar, Arabia Saudita e altri. Immaginate i problemi che affrontano 24 ore su 24".

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