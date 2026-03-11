derbyderbyderby calcio estero Ranking Uefa, brutte notizie per l’Italia: Germania e Spagna si allontanano ancora

Ranking Uefa, brutte notizie per l’Italia: Germania e Spagna si allontanano ancora

Un momento difficile per le italiane in Europa con il Bel Paese quarto in classifica davanti al Portogallo, ma dietro alla Spagna. A seguire troviamo invece Polonia, Francia, Grecia e Cipro.
Dopo la prima serata di Champions League di ieri sera, l'Italia continua a perdere posizioni per quanto riguarda il Ranking Uefa. Continuano a dominare invece Inghilterra e Germania, con i rispettivi campionati che puntano a un posto in più nella massima competizione europea. Al momento l'Italia in questa classifica è quarta, davanti al Portogallo, ma dietro alla Spagna. A seguire troviamo invece Polonia, Francia, Grecia e Cipro.

    • Festa Atalanta dopo la vittoria contro il Chelsea - Ph Getty Images
    Esultanza dei giocatori dell'Atalanta dopo la vittoria contro il Chelsea - Ph Getty Images

    Le poche chance del Portogallo e le difficoltà dell'Italia

    I recenti risultati europei hanno ridotto le possibilità del Portogallo di ottenere un posto extra in Champions League. L’Inghilterra è quasi certa di uno dei due posti disponibili, mentre l’altro è conteso da Germania, Spagna, Italia e Portogallo.La Germania è seconda nel coefficiente UEFA stagionale, ma la Spagna è molto vicina grazie agli ultimi risultati. L’Italia è più indietro e rischia di non avere più squadre in Champions dopo l’eliminazione dell’Atalanta, mentre il Portogallo spera in un buon risultato dello Sporting. Secondo le stime, la Spagna è favorita per il secondo posto, seguita dalla Germania; le possibilità di Portogallo e Italia sono molto basse.

    La graduatoria completa del Ranking Uefa

    Dopo la brutta batosta subita dalla squadra di Palladino in casa con il Bayern Monaco, questa è l'attuale classifica del Ranking Uefa.

    Inghilterra 22.402 (9 squadre ancora in corsa su 9)

    Germania 17.857 (5 su 7)

    Spagna 17.781 (6 su 8)

    Italia 17.357 (4 su 7)

    Portogallo 16.600 (3 su 5)

    Polonia 15.250 (2 su 4)

    Francia 14.964 (4 su 7)

    Grecia 12.900 (2 su 5)

    Cipro 11.906 (1 su 4)

