Le poche chance del Portogallo e le difficoltà dell'Italia

I recenti risultati europei hanno ridotto le possibilità del Portogallo di ottenere un posto extra in Champions League. L’Inghilterra è quasi certa di uno dei due posti disponibili, mentre l’altro è conteso da Germania, Spagna, Italia e Portogallo.La Germania è seconda nel coefficiente UEFA stagionale, ma la Spagna è molto vicina grazie agli ultimi risultati. L’Italia è più indietro e rischia di non avere più squadre in Champions dopo l’eliminazione dell’Atalanta, mentre il Portogallo spera in un buon risultato dello Sporting. Secondo le stime, la Spagna è favorita per il secondo posto, seguita dalla Germania; le possibilità di Portogallo e Italia sono molto basse.