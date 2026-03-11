Dopo la prima serata di Champions League di ieri sera, l'Italia continua a perdere posizioni per quanto riguarda il Ranking Uefa. Continuano a dominare invece Inghilterra e Germania, con i rispettivi campionati che puntano a un posto in più nella massima competizione europea. Al momento l'Italia in questa classifica è quarta, davanti al Portogallo, ma dietro alla Spagna. A seguire troviamo invece Polonia, Francia, Grecia e Cipro.
L'ANALISI
Ranking Uefa, brutte notizie per l’Italia: Germania e Spagna si allontanano ancora
Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.
Le poche chance del Portogallo e le difficoltà dell'Italia—
I recenti risultati europei hanno ridotto le possibilità del Portogallo di ottenere un posto extra in Champions League. L’Inghilterra è quasi certa di uno dei due posti disponibili, mentre l’altro è conteso da Germania, Spagna, Italia e Portogallo.La Germania è seconda nel coefficiente UEFA stagionale, ma la Spagna è molto vicina grazie agli ultimi risultati. L’Italia è più indietro e rischia di non avere più squadre in Champions dopo l’eliminazione dell’Atalanta, mentre il Portogallo spera in un buon risultato dello Sporting. Secondo le stime, la Spagna è favorita per il secondo posto, seguita dalla Germania; le possibilità di Portogallo e Italia sono molto basse.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
La graduatoria completa del Ranking Uefa—
Dopo la brutta batosta subita dalla squadra di Palladino in casa con il Bayern Monaco, questa è l'attuale classifica del Ranking Uefa.
Inghilterra 22.402 (9 squadre ancora in corsa su 9)
Germania 17.857 (5 su 7)
Spagna 17.781 (6 su 8)
Italia 17.357 (4 su 7)
Portogallo 16.600 (3 su 5)
Polonia 15.250 (2 su 4)
Francia 14.964 (4 su 7)
Grecia 12.900 (2 su 5)
Cipro 11.906 (1 su 4)
Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis
© RIPRODUZIONE RISERVATA