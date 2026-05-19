Il portiere Joan García, reduce da una stagione d’esordio positiva con il Barcelona culminata con la conquista di Liga e Supercoppa di Spagna, ha evidenziato l’importanza della crescita graduale del gruppo. Il giovane estremo difensore ha ribadito come il percorso verso obiettivi più ambiziosi, in particolare il ritorno ai vertici della Champions League, richieda costanza, attenzione ai dettagli e continuità nel lavoro quotidiano. Nel contesto blaugrana, l’attenzione resta quindi rivolta al consolidamento della squadra e allo sviluppo del progetto tecnico, con l’obiettivo di colmare il divario europeo accumulato nelle ultime stagioni.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 AGOSTO: Joan Garcia viene presentato ai tifosi prima della partita per il Trofeo Joan Gamper tra FC Barcelona e Como1907 allo stadio Johan Cruyff il 10 agosto 2025 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Joan Garcia

"Siamo un gruppo molto giovane. Dobbiamo ancora prendere bene l' esperienza in Champions League. L'anno scorso siamo andati molto vicini alla finale, quest'anno siamo quasi arrivati ​​in semifinale".

IL DURO LAVORO SECONDO GARCIA - "Sarebbe un errore pensare che accadrà da solo; non succederà. Dobbiamo continuare a lavorare. Se non miglioriamo i piccoli dettagli che ci impediscono di raggiungere gli ottavi di finale, non succederà. Dobbiamo anche avere fiducia nel processo, nella maturità che stiamo acquisendo"

L'attacco a Florentino

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ha ribadito la propria posizione sulle recenti dichiarazioni direspingendo la ricostruzione del presidente delriguardo all’andamento della Liga. "Chiunque abbia seguito la Liga, ogni singola partita, sa che queste parole non sono vere. Siamo tranquilli, felici per la Copa del Rey vinta dopo il Clásico", ha dichiarato l'estremo difensore.Il portiere delha evidenziato come, a suo avviso, una visione completa del campionato non confermi le affermazioni sulle presunte penalizzazioni arbitrali, sottolineando la serenità dell’ambiente blaugrana dopo la conquista dei trofei stagionali. Inserito in un contesto di crescita personale e di squadra sotto la guida diil giocatore ha inoltre rimarcato l’importanza della concentrazione e della continuità nel lavoro quotidiano, elementi considerati fondamentali per mantenere competitività e ambizioni ad alto livello.

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