Joan García replica alle parole di Florentino Pérez e contesta la sua versione dei fatti sulla Liga, sostenendo che la realtà del campionato sia diversa.
Joan Garcia, allenamento insolito con una... pallina da tennis
Il portiere Joan García, reduce da una stagione d’esordio positiva con il Barcelona culminata con la conquista di Liga e Supercoppa di Spagna, ha evidenziato l’importanza della crescita graduale del gruppo. Il giovane estremo difensore ha ribadito come il percorso verso obiettivi più ambiziosi, in particolare il ritorno ai vertici della Champions League, richieda costanza, attenzione ai dettagli e continuità nel lavoro quotidiano. Nel contesto blaugrana, l’attenzione resta quindi rivolta al consolidamento della squadra e allo sviluppo del progetto tecnico, con l’obiettivo di colmare il divario europeo accumulato nelle ultime stagioni.
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Le dichiarazioni di Joan GarciaLE PAROLE DEL PORTIERE DEL BARCELLONA - "Siamo un gruppo molto giovane. Dobbiamo ancora prendere bene l' esperienza in Champions League. L'anno scorso siamo andati molto vicini alla finale, quest'anno siamo quasi arrivati in semifinale".
IL DURO LAVORO SECONDO GARCIA - "Sarebbe un errore pensare che accadrà da solo; non succederà. Dobbiamo continuare a lavorare. Se non miglioriamo i piccoli dettagli che ci impediscono di raggiungere gli ottavi di finale, non succederà. Dobbiamo anche avere fiducia nel processo, nella maturità che stiamo acquisendo"
L'attacco a FlorentinoJoan García ha ribadito la propria posizione sulle recenti dichiarazioni di Florentino Pérez, respingendo la ricostruzione del presidente del Real Madrid riguardo all’andamento della Liga. "Chiunque abbia seguito la Liga, ogni singola partita, sa che queste parole non sono vere. Siamo tranquilli, felici per la Copa del Rey vinta dopo il Clásico", ha dichiarato l'estremo difensore.
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