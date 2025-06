Joao Cancelo, il doppio ex che accende la sfida tra Manchester City e Al Hilal

Titoli, gol e assist nella sua esperienza ai Citizens prima di approdare in Arabia: il portoghese è pronto a scrivere un'altra pagina della sua storia

Federico Grimaldi 30 giugno - 19:40

Joao Cancelo, l’uomo che ha attraversato due mondi calcistici, si prepara a vivere una sfida unica da doppio ex. Da un lato il Manchester City, con cui ha scritto pagine importanti in Premier League, dall’altro l’Al Hilal, la sua nuova casa dove ha trovato una nuova dimensione in Arabia Saudita. Con il destino che lo ha messo al centro di questo incontro, il portoghese sarà il simbolo di una sfida che lega il passato e il presente, due mondi calcistici opposti, ma destinati a scontrarsi sul palcoscenico del mondiale per club.

Joao Cancelo: Il doppio ex tra i sogni di Manchester e Riyad — Joao Cancelo, un nome che riecheggia nei corridoi di Etihad Stadium come una melodia di sfide, successi e dissonanze. Il portoghese, arrivato al Manchester City nel 2019, non è stato solo un semplice laterale, ma un autentico architetto di gioco, capace di dipingere la fascia con le sue incursioni e i suoi assist spettacolari. In una squadra che vive del gioco corale e della bellezza del calcio, Cancelo è stato una parte fondamentale del City, con la sua capacità di trasformarsi, a seconda delle necessità, da difensore solido a faro offensivo.

La sua permanenza, però, è stata segnata da alti e bassi. La visione di Pep Guardiola e la chimica tra i due, inizialmente affiatata, ha vissuto un periodo di frizione nella stagione 2022-2023, quando Cancelo è stato ceduto in prestito al Bayern Monaco, lasciando dietro di sé un ricordo di gol e assist che hanno scritto pagine di storia del club.

Joao Cancelo dell'Al Hilal durante la partita della Saudi Pro League. Tra Al Ittihad e Al Hilal allo stadio King Abduallah Sport City, il 20 febbraio 2025 a Gedda, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Ora, il destino lo ha portato a Riyad, con la maglia dell’Al Hilal, pronto a misurarsi con il suo passato e, chissà, a ridisegnare il futuro in una sfida che lo vedrà contrapposto proprio alla squadra che lo ha visto brillare. Una storia fatta di cambiamenti, di crescite e, inevitabilmente, di rivalità, dove il cuore di Cancelo batte ora in un’altra dimensione. Quella che oggi è la sua realtà, è una sfida da vivere, come un sogno che si scontra con le realtà, in quel doppio ex che la storia del calcio non dimenticherà mai.

Al Hilal, alla scoperta di un nuovo Cancelo — Joao Cancelo, il nome che ha scritto pagine indimenticabili con il Manchester City, ora intraprende un viaggio che lo porta sotto il cielo caldo della Saudi Pro League. Dopo essere diventato un pilastro della squadra di Pep Guardiola, con oltre 150 presenze e 6 titoli conquistati in meno di 4 anni, Cancelo ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua carriera con l'Al Hilal. Con il City, ha alzato tre volte la Premier League. E vinto un’incredibile Champions League nel 2023, ma la sua storia con i Citizens è stata segnata anche da momenti di alti e bassi. Tra prestazioni spettacolari e un periodo di difficoltà sotto la gestione Guardiola.

Il suo arrivo all'Al Hilal, squadra iconica della Saudi Pro League, rappresenta una scommessa. Cancelo porta con sé un bagaglio di esperienza che, insieme alla sua visione di gioco e abilità nel dribbling, lo rendono un elemento chiave nella difesa e nella transizione offensiva della squadra. Con un totale di 13 gol e 28 assist nelle competizioni principali, Cancelo è pronto a mostrare il suo valore su un palcoscenico tutto nuovo, dove ogni passaggio e ogni corsa hanno un sapore di riscatto e nuova gloria.