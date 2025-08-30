Il portoghese, alla ricerca del riscatto dopo una serie di esperienze deludenti, sembra aver iniziato con il piede giusto in Saudi Pro League e si candida a essere uno dei grandi protagonisti di questa stagione.

Luca Gilardi 30 agosto - 12:31

Joao Felix in grande spolvero nel successo per 5-0 dell'Al Nassr. Un esordio col botto per Cristiano Ronaldo e compagni, che hanno travolto gli avversari dell'Al Taawoun in una trasferta piuttosto agevole. La squadra di Jorge Jesus ha dato un primo assaggio dell'enorme potenziale offensivo di cui dispone. Nell'ultima sessione di mercato, oltre all'ex Milan è arrivato anche Kinglsey Coman dal Bayern Monaco, un colpo importantissimo. I due nuovi arrivati, insieme al già citato Ronaldo e a Sadio Mané, compongono un attacco stellare che metterà a dura prova tutte le difese della lega.

La prestazione di Joao Felix — Joao Felix è reduce da un prestito di sei mesi al Milan. Nella sua breve parentesi italiana non hai mai convinto, faticando a ritagliarsi uno spazio. Dopo aver fatto ritorno al Chelsea, ha iniziato subito a cercare una nuova sistemazione. Alla fine, complice la grande influenza di Cristiano Ronaldo e la quasi totale assenza di offerte prestigiose dall'Europa, ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita, all'Al Nassr.

In occasione della Supercoppa Araba, persa ai rigori contro l'Al Ahli, aveva già lasciato trasparire il suo talento. Al suo esordio di campionato, però, la sua prestazione è stata a dir poco travolgente, con una tripletta che ha indirizzato il risultato in maniera decisiva.

Le ambizioni dell'Al Nassr — L'ottimo esordio in campionato alimenta i sogni e le ambizioni dell'Al Nassr, che ha tutta l'intenzione di competere per il campionato arabo in questa annata. La vittoria contro l'Al Taawoun ha messo in mostra il meglio della squadra di Jorge Jesus.

Oltre alla grande tripletta dell'ex Chelsea, hanno partecipato alla festa anche Cristiano Ronaldo, Coman e Mané. Il fenomeno portoghese ha realizzato il rigore del momentaneo 2-0, mentre l'ex Bayern il gol del 3-0. Inoltre, il secondo gol di Joao Felix, deriva da una grande azione personale di Mané. L'attacco dell'Al Nassr sembra essere pronto per una grande stagione.