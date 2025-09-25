A trentatré anni, João Pedro ha deciso di riparte dal Messico. L'attaccante italiano, che ha speso gran parte della sua carriera al Cagliari, dopo esperienze poco entusiasmanti in giro per il mondo s'è accasato quest'anno all'Atlético San Luis. L'anno scorso ha vestito la maglia dell'Hull City in Championship e prima ancora Grêmio e Fenerbahçe. I gol registrati non sono parecchi, ma João Pedro pare sia riuscito a invertire il trend, diventando una figura centrale all'interno della sua nuova squadra.