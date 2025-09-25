A trentatré anni, João Pedro ha deciso di riparte dal Messico. L'attaccante italiano, che ha speso gran parte della sua carriera al Cagliari, dopo esperienze poco entusiasmanti in giro per il mondo s'è accasato quest'anno all'Atlético San Luis. L'anno scorso ha vestito la maglia dell'Hull City in Championship e prima ancora Grêmio e Fenerbahçe. I gol registrati non sono parecchi, ma João Pedro pare sia riuscito a invertire il trend, diventando una figura centrale all'interno della sua nuova squadra.
Nuova avventura
João Pedro si prende l’Atlético San Luis: 8 gol in 10 partite ed è capocannoniere in Messico
João Pedro, capocannoniere in Messico—
In appena 10 presenze nel campionato messicano, l'ex attaccante del Cagliari ha già segnato 8 gol. La straordinaria continuità di João Pedro non passa soltanto attraverso le reti, ma anche leggendo le statistiche relative i minuti giocati: il nuovo attaccante dell'Atlético San Luis, infatti, ha giocato per ben nove partite senza mai essere sostituito, non giocando un match per intero soltanto contro il Cruz Azul, a causa di un'espulsione intorno l'ora di gioco.
Nell'ultimo match contro l'América João Pedro non ha segnato, ma il 21 settembre contro il Santos Laguna ha registrato una gran prestazione, mettendo a referto ben due reti. Questa, tra l'altro, non è neanche la prima doppietta realizzata, ma la terza: la prima contro Puebla, la seconda contro Quéretaro. Queste ottime prestazioni, però, non si sono trasformate sempre in vittorie. L'Atlético San Luis, infatti, è dodicesimo dopo dieci giornate, nonostante vanti in squadra il capocannoniere della competizione.
