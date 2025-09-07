Niente idee in campo e poca aggressività. Il Tricolor termina la partita contro i nipponici sotto i fischi dei tifosi, buona parte dei quali lascia lo stadio prima della fine.

Mattia Celio Redattore 7 settembre - 12:10

Spento e senza idee. Questo è il Messico che esce dall'Oakland Coliseum. Il pareggio per 0-0 contro il Giappone ha lasciato grande amaro in bocca per la squadra Javier Aguirre, ma soprattutto per i tifosi del Tricolor. Una prestazione molto deludente che ha fatto uscire i campioni della Concacaf Gold Cup sotto un' assordante bordata di fischi.

Messico, un pareggio amaro contro il Giappone: zero idee e poco dinamismo — È vero che era solo un'amichevole ma questo non giustifica la poca voglia di vincere e la mancanza di idee in campo. È quello che hanno contestato i tifosi del Messico, freschi di titolo di Concacaf Gold Cup. La squadra scesa in campo ieri contro il Giappone sembrava una lontana parente di quella che solo due mesi aveva alzato il trofeo nel cielo di Houston.

All'Oakland Coliseum, davanti a 43.000 spettatori, la squadra di Javier Aguirre si è dimostrata molto poco motivata e senza idee. A differenza invece dei nipponici, molto più equilibrati e con più dinamismo, i messicani hanno fatto ben poco per vincere e alla fine si sono dovuti accontentare di un deludente 0-0. Frutto di un gioco che i sostenitori nord-americani sperano di non vedere più. Messico che ha anche concluso la sfida in 10 per l'espulsione di Montes.

Una prestazione veramente deludente che ha finito per provocare la reazione della tifoseria del Tricolor, non certo soddisfatta. Già poco prima del fischio finale diversi tifosi, in preda alla delusione, hanno deciso di abbandonare l'impianto, mentre al termine della partita i padroni di casa sono tornati negli spogliatoi sotto una pioggia di fischi provenienti dagli spalti. E i fischi si sentivano persino in TV. Vale la pena notare che i tifosi messicani erano in inferiorità numerica nello stadio americano.

Uno dei principali critici della prestazione dei messicani è stato l'ex assistente di Aguirre ora analista di ESPN, Mario Carrillo, che ha dichiarato a Futbol Picante, che la squadra di "El Vasco" non ha mai capito la partita contro i giapponesi: "Non sapevano a cosa stavano giocando, non sapevamo come uscire, o attaccare, o creare, o generare, penso che questa squadra messicana sia lontana dalla sua versione migliore".