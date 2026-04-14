John Terry pronto a rilevare il Colchester United: trattativa da 14 milioni

Per il Colchester si aprirebbe così una nuova fase. Con ambizioni di crescita e rilancio sia sul piano sportivo che organizzativo

Federico Grimaldi 14 aprile - 13:05

John Terry, ex capitano del Chelsea e dell’Inghilterra è pronto a iniziare una nuova avventura fuori dal campo, guidando un consorzio interessato all’acquisizione del Colchester United. La trattativa, stimata intorno ai 14 milioni di sterline, è ormai nelle fasi finali e potrebbe portare l’ex difensore ad assumere un ruolo chiave nella gestione sportiva del club di League Two. Secondo le indiscrezioni riportate dal The Telegraph, a operazione conclusa Terry avrebbe pieni poteri sulle decisioni tecniche, dalla costruzione della rosa alla scelta dell’allenatore. Un passaggio che segnerebbe una svolta significativa sia per il Colchester sia per la carriera dirigenziale dell’ex giocatore, sempre più orientato verso un ruolo da protagonista fuori dal campo.

John Terry guida il consorzio per l’acquisto del Colchester United — Il Colchester United ha confermato di essere in trattative avanzate per la cessione del club, senza però entrare nei dettagli sui soggetti coinvolti. Il proprietario ha dichiarato: “Siamo impegnati in discussioni approfondite con un consorzio in merito a una proposta di vendita. Ulteriori dettagli saranno resi noti solo al completamento dell’operazione”. Parole che confermano come l’accordo sia ormai vicino alla conclusione, con indicato come figura centrale del progetto. Per John Terry si tratterebbe del primo incarico dirigenziale di grande rilievo, dopo aver già manifestato interesse per investimenti nel calcio negli ultimi anni.

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L’obiettivo sarebbe quello di costruire una struttura competitiva e sostenibile, sfruttando anche i legami con il club londinese per facilitare eventuali operazioni di mercato, in particolare per i giovani talenti. L’eventuale ingresso di Terry si inserisce in una tendenza sempre più diffusa, che vede ex protagonisti del calcio internazionale investire nelle categorie inferiori. Un esempio lampante è Neville, oppure Modric con lo Swansea. Per il Colchester si aprirebbe così una nuova fase. Con ambizioni di crescita e rilancio sia sul piano sportivo che organizzativo. E magari, con l'idea di presenziare al tavolo dei grandi, in Premier League.