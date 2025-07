John Textor attacca il calcio francese: “Il problema sono io”

“Avevamo liquidità, entrate, progetti. Eppure ci volevano retrocessi” . Textor ha spiegato che l’OL si era presentato davanti alla DNCG con solidità finanziari a. “Disponiamo di importanti flussi di cassa. Avevamo previsto centinaia di milioni dalla vendita di Crystal Palace. Come si può retrocedere un club in queste condizioni?” ha dichiarato.

“Davanti all’UEFA ci siamo presi solo una multa. La DNCG ci ha invece punito con la retrocessione . È un processo che manca di coerenza! John Textor non si nasconde. Ammette che la sua presenza destabilizza l’ambiente. “Penso che io sia il problema. Sono visto come un agente di cambiamento. Ma la governance in Francia è bloccata.”

Ha aggiunto che le decisioni della DNCG sono basate su criteri arbitrari. “Prendono i ricavi da cessioni e li azzerano. È un processo soggettivo, non trasparente. Non è tutto bianco o nero.”

L’americano ha criticato duramente anche la Ligue de Football Professionnel e il suo presidente, Vincent Labrune . “La Ligue è accusata costantemente di corruzione. C’è perfino un esposto contro il presidente”. Anche la Federazione calcistica francese non è stata risparmiata. “La FFF vuole prendere il controllo della Ligue. Sarebbe un errore fatale. Le istituzioni dovrebbero collaborare, non combattersi".

La sua visione del calcio è chiara: una struttura simile a quella inglese, in cui ogni club ha voce in capitolo. “Vogliamo un sistema dove i club siano attori, non semplici spettatori. Come in Inghilterra. Ma qui, non è mai stato così.”