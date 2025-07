La riammissione della squadra allenata da Fonseca in Ligue 1 complica il cammino europeo del Crystal Palace, che ora aspetterà la decisione dell'Uefa

Giorgio Abbratozzato 10 luglio - 13:31

La squadra inglese, reduce dalla vittoria in FA Cup, rischia di non partecipare alla prossima Europa League dopo che il Lione ha ottenuto il reintegro in Ligue 1 grazie al successo nel ricorso contro la retrocessione amministrativa.

Il ricorso vinto dal Lione cambia gli equilibri — Il Lione era stato inizialmente retrocesso per motivi finanziari dalla DNCG, l’organo di controllo economico del calcio francese. Il club francese, di proprietà del gruppo Eagle Football Holdings guidato da John Textor, ha ottenuto l’annullamento della decisione dopo l’udienza d’appello a Parigi. La Federazione francese ha confermato il reintegro e autorizzato il monitoraggio del monte ingaggi e delle spese per i trasferimenti.

Il ripescaggio del Lione modifica il quadro delle qualificazioni europee, complicando le speranze del Crystal Palace, che aveva conquistato l’accesso all’Europa League sul campo.

Il caso Palace nelle mani dell’Uefa — Secondo le norme UEFA, due club legati da una proprietà comune non possono partecipare alla stessa competizione europea. Nonostante Textor abbia annunciato la cessione delle sue quote nel Crystal Palace al proprietario dei New York Jets, la vendita non è ancora stata completata. Nel frattempo, l’Uefa ha rimandato la decisione sulla partecipazione del Palace in attesa dell’esito del ricorso del Lione, ora risolto.

L’organismo di controllo finanziario dell’Uefa dovrebbe pronunciarsi in settimana, ma le probabilità di vedere il Palace in Europa League si sono ridotte drasticamente. In caso di esclusione, il club inglese potrebbe essere dirottato in Conference League, con il Nottingham Forest pronto a subentrare.

Lione, una mossa d’emergenza per salvare la stagione — Il Lione ha attuato un piano di austerità per stabilizzare la situazione economica e mantenere il club nel campionato francese, evitando l’esclusione dalle coppe europee. Michele Kang, attuale presidente, ha guidato il ricorso con determinazione, ottenendo l’appoggio anche del Ministero dello Sport francese. Ora il club guarda avanti, ma il contraccolpo sulle ambizioni europee del Crystal Palace è pesante. Il nodo resta il conflitto di interessi tra i due club per via della proprietà comune di John Textor, ora in fase di cessione.