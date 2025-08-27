Dopo l'esperienza fallimentare al Lione, l'imprenditore americano è pronto all'acquisto del club inglese: colloqui con la dirigenza in programma la settimana prossima.

Mattia Celio Redattore 27 agosto - 16:36

John Textorè tornato alla carica. Dopo gli ultimi mesi infuocati a causa del "caso-Lione", l'ex proprietario e presidente dell'OL sta cercando di allargare ancora gli orizzonti. Come riporta il quotidiano inglese The Guardian, l'uomo di affari americano starebbe seriamente pensando all'acquisto del club inglese Sheffield Wednesday. Nei prossimi giorni sarebbero in programma i primi colloqui.

John Textor - Sheffield Wednesday, acquisto vicino — La catastrofe degli ultimi mesi con il Lione non ha fermato le grandi ambizioni di John Textor. Secondo The Guardian, l'ex proprietario dell'OL sarebbe molto vicino all'acquisto dello Sheffield Wednesday Football Club, squadra inglese militante in Football League Championship, la seconda divisione del campionato britannico. Secondo il quotidiano locale, l'attuale presidente del Botafogo avrebbe sondato i rappresentanti di Dejphon Chansiri (attuale proprietario del club inglese) negli ultimi giorni per chiedere di fissare un incontro con lui per la prossima settimana.

Il prezzo richiesto per l'acquisizione dello Sheffield Wednesday si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di sterline, anche se resta da capire se Textor sarà disposto a pagare la cifra richiesta. Chansiri ha avuto colloqui con diversi potenziali acquirenti quest'estate e a giugno ha dichiarato di aver rifiutato 40 milioni di sterline da un consorzio americano sconosciuto. Textor ha venduto la sua quota del 44,9% del Crystal Palace a Woody Johnson il mese scorso ed ora è desideroso di reinvestire in un club inglese il più rapidamente possibile.

I possibili scenari con i colloqui nei prossimi giorni — I rumors dicono che l'ex Lione veda lo Sheffield Wednesday, che non è riuscito a pagare puntualmente gli stipendi a giocatori e staff a marzo, maggio e giugno, come un'opportunità per far rivitalizzare un club storico, come ha già fatto con il Botafogo nel 2022.

Un punto a vantaggio dell'americano sta nel fatto che i tifosi degli Owls hanno boicottato la partita di ieri contro il Leeds in segno di protesta per la complicata situazione economica, tanto che hanno cominciato la stagione con solo 15 giocatori. Un problema che Textor si dice pronto, se non certo, a risolvere una volta completato l'acquisto del club.