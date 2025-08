L'ex presidente e proprietario del Lione è ancora alla guida del Botafogo ma la battaglia con la magistratura è tutt'altro che finita

Mattia Celio Redattore 1 agosto - 12:16

John Textor sta vivendo i mesi più difficili della sua vita. Dalla crisi Lione fino alle proprie dimissioni con tanto di accusa di bancarotta, l'ex presidente e proprietario del club francese ha avuto ieri un piccolo momento di tregua. Come riporta infatti il quotidiano brasiliano O Globo, l'uomo di affari americano è stato confermato alla guida del Botafogo, uno dei tanti club in suo possesso.

La quiete dopo la tempesta, John Textor confermato proprietario del Botafogo — Dopo mesi molto difficili John Textor ha avuto finalmente un piccolo momento di tregua. Dopo il disastro con il Lione, culminato con la retrocessione in Ligue2. per debiti finanziari (poi revocata) e con le conseguenti dimissioni, l'uomo di affari americani è stato fortemente messo in discussione anche all’interno del gruppo Eagle, ma ieri sera è arrivata una notizia che ha un sapore di grande sollievo. La Giustizia brasiliana lo ha confermato, almeno per ora, alla guida del Botafogo.

Secondo O Globo, la magistratura avrebbe accertato che una sua condanna sarebbe stata fatale per Eagle, a causa del rimborso milionario che l'azienda deve al club carioca. Di conseguenza, il tribunale avrebbe imposto il pagamento di 23 milioni di euro, ovvero metà del debito totale stimato in circa 46 milioni. Si tratta di un pagamento dovuto al finanziamento di operazioni in Europa, in particolare a favore del Lione, attraverso prestiti concessi proprio dal Botafogo.

Inoltre, secondo la sentenza emanata dal Tribunale, l'entrata di un nuovo proprietario "sconosciuto e scollegato dal club" aumenterebbe i rischi per la stabilità della squadra di Davide Ancelotti, sia finanziaria che sportiva. Nel frattempo, Textor starebbe valutando la possibilità di acquistare completamente il club brasiliano e per questo avrebbe chiesto il sostegno di Evangelos Marinakis, proprietario del Nottingham Forest. Si tratta molto probabilmente della sua ultima possibilità per rilanciare progetto e ambizione.