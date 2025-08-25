La nuova vita di Joleon Lescott, dalla Premier League alla consolle da DJ

In questi giorni, l'ex difensore del Manchester City ed Aston Villa ha suonato per la prima volta durante un festival

Jacopo del Monaco 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 18:46)

Il mondo della musica ha un nuovo DJ e si tratta dell'ex calciatore inglese Joleon Lescott. Dopo essersi ritirato qualche anno fa, il classe 1982 si è dedicato da qualche anno a una delle grandi passioni di famiglia, ovvero la musica, e in questi giorni ha avuto modo di realizzare il sogno di mettersi alla console durante un festival.

Joleon Lescott, da difensore centrale a Dj — Lescott, attualmente, ricopre il ruolo di assistente della Nazionale Inglese allenata da Thomas Tuchel. Ex difensore centrale, la carriera dell'inglese ha subito diverse frenate a causa degli infortuni. Dopo aver giocato nel settore giovanile del Wolverhampton, ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2000/2001. Dal 2006 al 2009 Lescott ha vestito la maglia dell'Everton prima di passare al Manchester City.

Con la maglia dei Citizens, indossata fino al 2014, ha vinto: 2 Premier League; FA Cup 2010/2011; Community Shield 2012; Coppa di Lega 2013/2014. Successivamente ha giocato sempre in Premier con per il West Bromwich Albion e l'Aston Villa prima di andare all'AEK Atene in Grecia e tornare in patria per vestire la maglia del Sunderland, dove ha annunciato il ritiro nel 2017. Nel 2020 il Racing Murcia aveva annunciato il suo arrivo, poi smentito dal calciatore stesso.

Come riportato dal sito GOAL, lo scorso anno Lescott ha rivelato la sua volontà di seguire le orme del padre diventando disc jockey. Negli ultimi giorni, l'ex difensore centrale del Manchester City ha realizzato il suo sogno: in Inghilterra, dal 21 agosto fino a ieri si è tenuto il Reading Festival ed il classe 1982 ha fatto il suo esordio dietro la consolle sul palco Jagermeister. Tra le persone presenti al suo Dj set c'era anche un suo ex compagno di squadra: si tratta dell'ex terzino destro ed oggi opinionista sportivo Micah Richards, avvistato mentre si stava scatenando insieme ai tifosi del City sulle note dei pezzi che Lescott stava suonando.