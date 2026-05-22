Il tecnico ha concluso la sua avventura nel Medio Oriente con la vittoria finale nella massima divisione saudita all'ultima giornata
L'Al-Nassr vince il campionato: Cristiano Ronaldo alza al cielo la Coppa
Ancora una volta nella sua lunga carriera da allenatore, Jorge Jesus ha portato a casa un trofeo. Nella giornata di ieri, infatti, ha avuto luogo l'ultimo turno della Saudi Pro League. Il suo Al-Nassr, battendo 4-1 il Damac, ha vinto il titolo di Campionato dell'Arabia Saudita. Per il tecnico lusitano si tratta del secondo campionato vinto nel Paese del Medio Oriente dopo quello sulla panchina dell'Al-Hilal di due stagioni fa. Al termine della partita di ieri sera, l'allenatore nato nel 1954 ha annunciato il suo addio all'Al-Nassr. Successivamente, ha parlato anche di quella che potrebbe essere la sua prossima esperienza.
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Dopo la vittoria della Saudi Pro League, Jorge Jesus ha annunciato l'addio all'Al-NassrGrazie alla vittoria per 4-1 contro il Damac, l'Al-Nassr in cui gioca Cristiano Ronaldo ha vinto la Saudi Pro League dopo una lunga battaglia a distanza con l'Al-Hilal dell'ex Lazio ed Inter Simone Inzaghi. Jorge Jesus, che ha vinto per la seconda volta questa competizione, a fine gara ha annunciato che lascerà il Medio Oriente. In un'intervista per Sport TV, il classe 1954 ha dichiarato: "Un ritorno al Benfica è fuori discussione. Dopo aver parlato con Cristiano Ronaldo ed aver accettato la sfida di venire all'Al-Nassr, con cui ho firmato un contratto di un anno, sapevo già che sarebbe stata la più difficile della mia carriera. A Cris ho detto che l'avrei aiutato a vincere il campionato per poi andare avanti con la mia vita".
In seguito, l'allenatore portoghese, che ieri sera ha conquistare il 25esimo titolo della sua incredibile carriera, ha continuato dicendo: "Non ho vinto solo in Arabia Saudita, ma anche in Portogallo, in Brasile, al Fenerbahçe ed all'Al-Hilal. L'unica squadra con cui non ho mai vinto il campionato è il Fenerbahçe. Forse ho una storia da concludere lì e potrebbe essere una possibilità".
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