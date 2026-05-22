Ancora una volta nella sua lunga carriera da allenatore, Jorge Jesus ha portato a casa un trofeo. Nella giornata di ieri, infatti, ha avuto luogo l'ultimo turno della Saudi Pro League. Il suo Al-Nassr, battendo 4-1 il Damac, ha vinto il titolo di Campionato dell'Arabia Saudita. Per il tecnico lusitano si tratta del secondo campionato vinto nel Paese del Medio Oriente dopo quello sulla panchina dell'Al-Hilal di due stagioni fa. Al termine della partita di ieri sera, l'allenatore nato nel 1954 ha annunciato il suo addio all'Al-Nassr. Successivamente, ha parlato anche di quella che potrebbe essere la sua prossima esperienza.

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Dopo la vittoria della Saudi Pro League, Jorge Jesus ha annunciato l'addio all'Al-Nassr

Grazie alla vittoria per 4-1 contro il Damac, l'Al-Nassr in cui giocaha vinto ladopo una lunga battaglia a distanza con l'Al-Hilal dell'exed Inter . Jorge Jesus, che ha vinto per la seconda volta questa competizione, a fine gara ha annunciato che lascerà il Medio Oriente. In un'intervista per Sport TV, il classe 1954 ha dichiarato: "Un ritorno al Benfica è fuori discussione. Dopo aver parlato con Cristiano Ronaldo ed aver accettato la sfida di venire all'Al-Nassr, con cui ho firmato un contratto di un anno, sapevo già che sarebbe stata la più difficile della mia carriera. A Cris ho detto che l'avrei aiutato a vincere il campionato per poi andare avanti con la mia vita".

Riyadh, Arabia Saudita - 21 maggio 2026: Jorge Jesus, allenatore dell'Al Nassr, osserva prima della partita di Saudi Pro League tra Al Nassr e Damac all'Al-Awwal Park. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

In seguito, l'allenatore portoghese, che ieri sera ha conquistare il 25esimo titolo della sua incredibile carriera, ha continuato dicendo: "Non ho vinto solo in Arabia Saudita, ma anche in Portogallo, in Brasile, al Fenerbahçe ed all'Al-Hilal. L'unica squadra con cui non ho mai vinto il campionato è il Fenerbahçe. Forse ho una storia da concludere lì e potrebbe essere una possibilità".

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L'allenatore dell'Al-Nassr ha concluso parlando di quel che farà dopo il successo di ieri sera e l'addio: "Adesso andrò in vacanza in Portogallo, poi in Brasile a trovare qualche amico e poi si vedrà quale squadra allenerò il prossimo anno". A tal proposito, l'esperto di calciomercatoha riportato su X che sia ilche la, per la precisione dopo il Mondiale, sono interessate al tecnico che ieri sera ha vinto la Saudi Pro League.

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