Tra le squadre italiane che, nel corso della stagione, hanno messo in mostra tutte le sue qualità spicca l'Inter allenata da Cristian Chivu. La squadra meneghina, infatti, chiuderà quest'annata con due titoli conquistati: lo Scudetto, il numero 21 della su storia, e la Coppa Italia, andando così in doppia cifra di successi anche in questa competizione.

Nonostante le eliminazioni dalla Supercoppa Italiana e dalla Champions League, Chivu ha fatto un buonissimo lavoro al suo primo anno in una big e, prossimamente, si legherà ancor di più ai colori nerazzurri.

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🚨⚫️🔵 Cristian Chivu will sign new long term deal at Inter by the end of the month.



Agreement until June 2028, option until June 2029 and salary increased. pic.twitter.com/ie6R0jBCdO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2026

In arrivo il rinnovo del contratto di Chivu con l'Inter

Dopo il double ottenuto vincendo sia il campionato che la coppa nazionale, la dirigenza dell'Inter ha iniziato a parlare con il tecnico rumeno per quanto riguarda ildel. Ciò sta per diventare realtà visto che, sul suo profilo X, ha riportato che Chivu metterà la firma sul nuovo contratto verso la fine del mese. Il noto esperto di calciomercato ha specificato che l'ex difensore centrale rinnoverà con l'Inter fino alconper l'anno successivo e, in aggiunta, ci sarà undi

Milano, Italia - 17 maggio 2026: L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu osserva durante la presentazione del trofeo dopo la partita di Serie A tra Inter ed Hellas Verona allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Dopo le quattro stagioni con Simone Inzaghi, che ha deciso di lasciare il suo incarico dopo aver perso 5-0 la finale di Champions contro il Paris Saint-Germain, la dirigenza nerazzurra ha deciso di puntare su Chivu, che durante la scorsa edizione della Serie A ha allenato il Parma. Nonostante i dubbi iniziali su questa scelta, il rumeno ha ripagato la fiducia della società vincendo sia il campionato che la Coppa Italia e, per questo motivo, ha meritato il rinnovo del contratto.

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