Dopo aver riportato il double a Milano, in casa Inter si è già entrati nella fase di programmazione per la prossima stagione. La prima certezza riguarda Cristian Chivu, confermato alla guida della squadra dopo un impatto immediato e sorprendente: con appena 13 panchine in Serie A è riuscito infatti a conquistare due trofei nello stesso anno, un risultato che in nerazzurro non si vedeva dai tempi di José Mourinho e del Triplete del 2010.

Nella giornata odierna si è svolta una riunione durata circa tre ore, durante la quale sono state tracciate le linee guida del futuro del club e dell’allenatore rumeno. Proprio Chivu, protagonista in passato del Triplete, è ora vicino a un adeguamento contrattuale che verrà formalizzato nelle prossime settimane.

ROMA, ITALIA - 13 MAGGIO: L'allenatore dell'Inter, Christian Chivu, festeggia la vittoria della Coppa Italia con i suoi giocatori dopo la finale di Coppa Italia 2025/26 tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma, il 13 maggio 2026. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

I temi discussi nel summit: il mercato per Chivu

Nel corso del summit dedicato alla pianificazione del futuro dell’Inter sono stati affrontati diversi temi chiave. Tra questi, un’attenzione particolare è stata riservata ai giocatori in scadenza di contratto, come. Considerati i possibili addii, si profila una sessione di mercato più movimentata e incisiva rispetto agli ultimi anni, nei quali il club ha spesso operato con formule a parametro zero o tramite prestiti.

Oltre alla gestione delle uscite, la dirigenza ha discusso anche possibili soluzioni tattiche e i profili da inserire in rosa, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e individuare innesti funzionali al nuovo progetto tecnico. Dopo aver inizialmente accettato il 3-5-2 ereditato da Simone Inzaghi, Cristian Chivu starebbe ora valutando un’evoluzione tattica della squadra. L’idea è quella di passare a soluzioni come il 3-4-2-1. In questo contesto, il tecnico vorrebbe inserire tra centrocampo e attacco un profilo creativo con caratteristiche simili a quelle di Nico Paz.

Caricamento post Instagram...

In casa Inter si pensa a rafforzare diversi reparti. Tra le priorità c’è anche l’arrivo di un esterno, con il nome ditra quelli seguiti, oltre alla questione portiere.si è candidato a diventare la prima scelta tra i pali grazie alle sue recenti prestazioni, soprattutto in Coppa Italia, che hanno convinto siasia la dirigenza, anche se il club valuta comunque l’idea di affiancargli un profilo esperto e affidabile. Sul fronte delle uscite, invece, si registra la situazione diil centrocampista ha avuto poco spazio nel corso della stagione e appare destinato a lasciare la squadra campione d’Italia.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365