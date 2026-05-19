Incontro tra Cristian Chivu e dirigenza dell’Inter: sul tavolo rinnovo e programmazione del mercato in vista della prossima stagione
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Dopo aver riportato il double a Milano, in casa Inter si è già entrati nella fase di programmazione per la prossima stagione. La prima certezza riguarda Cristian Chivu, confermato alla guida della squadra dopo un impatto immediato e sorprendente: con appena 13 panchine in Serie A è riuscito infatti a conquistare due trofei nello stesso anno, un risultato che in nerazzurro non si vedeva dai tempi di José Mourinho e del Triplete del 2010.
Nella giornata odierna si è svolta una riunione durata circa tre ore, durante la quale sono state tracciate le linee guida del futuro del club e dell’allenatore rumeno. Proprio Chivu, protagonista in passato del Triplete, è ora vicino a un adeguamento contrattuale che verrà formalizzato nelle prossime settimane.
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I temi discussi nel summit: il mercato per ChivuNel corso del summit dedicato alla pianificazione del futuro dell’Inter sono stati affrontati diversi temi chiave. Tra questi, un’attenzione particolare è stata riservata ai giocatori in scadenza di contratto, come Darmian, De Vrij, Acerbi, Sommer e Mkhitaryan. Considerati i possibili addii, si profila una sessione di mercato più movimentata e incisiva rispetto agli ultimi anni, nei quali il club ha spesso operato con formule a parametro zero o tramite prestiti.
Oltre alla gestione delle uscite, la dirigenza ha discusso anche possibili soluzioni tattiche e i profili da inserire in rosa, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e individuare innesti funzionali al nuovo progetto tecnico. Dopo aver inizialmente accettato il 3-5-2 ereditato da Simone Inzaghi, Cristian Chivu starebbe ora valutando un’evoluzione tattica della squadra. L’idea è quella di passare a soluzioni come il 3-4-2-1. In questo contesto, il tecnico vorrebbe inserire tra centrocampo e attacco un profilo creativo con caratteristiche simili a quelle di Nico Paz.
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