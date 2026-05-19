L’Inter ha svelato ufficialmente la nuova maglia Home per la stagione 2026/27, realizzata ancora una volta insieme a Nike. Una divisa che punta chiaramente a unire tradizione, identità storica e dettagli moderni, con richiami molto evidenti a una delle maglie più amate dai tifosi nerazzurri. Il nuovo kit riprende infatti diversi elementi della storica maglia del 1998, soprattutto nella combinazione cromatica scelta dal club e dallo sponsor tecnico. Tornano le tonalità Black e Lyon Blue, accompagnate da dettagli in University Gold, colore che richiama immediatamente la divisa dell’era Ronaldo e una delle stagioni più iconiche della storia recente interista.

La nuova maglia però non vuole essere soltanto un richiamo nostalgico. Il concept scelto da Inter e Nike ruota soprattutto attorno al rapporto tra il club e la città di Milano, elemento che emerge praticamente in ogni dettaglio della divisa. Il club nerazzurro ha infatti spiegato che il design è stato ispirato all’eleganza milanese, al mondo della moda e alla tradizione sartoriale della città. Ed è proprio per questo che le classiche strisce nerazzurre presentano una lavorazione particolare, pensata per richiamare il taglio delle forbici da sarta e il lavoro artigianale tipico delle grandi maison milanesi.

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Dettagli dorati, colletto e richiami alla storia nerazzurra

Tra gli aspetti che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei tifosi c’è sicuramente, dettaglio che mancava da diverse stagioni nelle maglie casalinghe dell’Inter.ha scelto di reinterpretarlo in chiave moderna senza però perdere il riferimento alle divise più classiche della storia interista. All’interno del colletto compare anche la scritta “Made of Milano”, frase scelta per rafforzare ulteriormente il concetto di appartenenza alla città.

ROMA, ITALIA - 13 MAGGIO: Il presidente dell'FC Internazionale Giuseppe Marotta abbraccia Cristian Chivu durante la cerimonia di premiazione e consegna delle medaglie al termine della finale di Coppa Italia tra SS Lazio e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 13 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Molto apprezzati anche i dettagli dorati presenti su logo, swoosh e finiture della maglia. Un richiamo che per tanti tifosi riporta inevitabilmente alla memoria una delle epoche più amate dell’Inter tra fine anni Novanta e inizio Duemila. Le prime reazioni social infatti si sono concentrate soprattutto sul forte richiamo estetico alla maglia del 1998, considerata ancora oggi una delle più iconiche nella storia del club. In molti hanno apprezzato la scelta di mantenere una linea tradizionale senza stravolgere colori e identità storica.

Disponibile da subito: entusiasmo tra i tifosi nerazzurri

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L’Inter ha comunicato che la nuova maglia Home 2026/27 è già disponibile negli store ufficiali del club, sul sito online e nei punti vendita Nike autorizzati. Dal punto di vista tecnico, il kit utilizza le ultime tecnologie sviluppate da, con materiali pensati per migliorare traspirabilità, leggerezza e comfort durante la partita. Anche sotto questo aspetto il club ha voluto mantenere una linea molto moderna, unendo però innovazione e tradizione estetica senza rompere con l’identità storica della maglia nerazzurra.Nelle prossime settimane la squadra inizierà ufficialmente a utilizzare il nuovo kit nelle prime uscite della stagione, ma online l’entusiasmo dei tifosi è già piuttosto evidente. Molti supporter hanno infatti promosso soprattuttodopo alcune divise sperimentali viste negli ultimi anni. Tra nostalgia anni Novanta, dettagli dorati e richiami all’eleganza milanese, l’Inter sembra quindi aver trovato una formula capace di convincere gran parte del popolo nerazzurro ancora prima dell’inizio della nuova stagione.

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