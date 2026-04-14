Jorginho fa marcia indietro su Chappell Roan: “Malinteso, mi dispiace”

Un caso mediatico che si chiude dunque con un chiarimento pubblico e un reciproco riconoscimento tra le parti coinvolte

Federico Grimaldi 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 14:10)

Jorginhotorna sui propri passi e chiarisce la sua posizione nel caso che ha coinvolto la pop star Chappell Roan. L’ex centrocampista di Chelsea e Arsenal, oggi al Flamengo, ha pubblicato una dichiarazione sui social in cui afferma di “rammaricarsi dell’impatto che questa situazione ha avuto” sulla cantante e sulle persone coinvolte. Il giocatore ha spiegato di essere venuto a conoscenza di “nuove informazioni che hanno cambiato la mia comprensione di alcuni aspetti di quanto accaduto”, ridimensionando così le accuse iniziali legate a un episodio in un hotel di San Paolo. Una vicenda diventata virale che ora sembra avviarsi verso la chiusura, con toni più distesi e un chiarimento tra le parti.

Jorginho rivede le sue parole: caso chiuso con Chappell Roan — La ricostruzione della vicenda ha subito un’evoluzione significativa dopo le nuove dichiarazioni di Jorginho, che ha voluto precisare pubblicamente quanto accaduto nei giorni precedenti. “È emerso chiaramente che non era a conoscenza di quanto avvenuto a colazione”, ha spiegato il centrocampista, riferendosi al comportamento della sicurezza dell’hotel e alla successiva catena di incomprensioni. Il giocatore ha inoltre sottolineato che “Chappell Roan ha rilasciato una dichiarazione pubblica e ha contattato privatamente la mia famiglia”, contribuendo a chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.

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L’ex Chelsea ha poi aggiunto: “Mi dispiace per l’impatto che questa situazione ha avuto su Chappell Roan. Su mia moglie Catherine e sulla nostra famiglia”, segnando un netto cambio di tono rispetto alle precedenti uscite social. Nel suo messaggio, Jorginho ha voluto rimarcare anche un principio personale: “Difenderò sempre la mia famiglia. Ma so riconoscere quando le cose non sono come sembrano a prima vista”. Infine, il giocatore ha chiuso ogni spiraglio a ulteriori polemiche affermando che “per quanto mi riguarda, la questione è chiusa”, ribadendo al tempo stesso il suo rifiuto verso ogni forma di odio online. Un caso mediatico che si chiude dunque con un chiarimento pubblico e un reciproco riconoscimento tra le parti coinvolte.