Jorginhotorna sui propri passi e chiarisce la sua posizione nel caso che ha coinvolto la pop star Chappell Roan. L’ex centrocampista di Chelsea e Arsenal, oggi al Flamengo, ha pubblicato una dichiarazione sui social in cui afferma di “rammaricarsi dell’impatto che questa situazione ha avuto” sulla cantante e sulle persone coinvolte. Il giocatore ha spiegato di essere venuto a conoscenza di “nuove informazioni che hanno cambiato la mia comprensione di alcuni aspetti di quanto accaduto”, ridimensionando così le accuse iniziali legate a un episodio in un hotel di San Paolo. Una vicenda diventata virale che ora sembra avviarsi verso la chiusura, con toni più distesi e un chiarimento tra le parti.
Caso chiuso
Jorginho fa marcia indietro su Chappell Roan: “Malinteso, mi dispiace”
Jorginho rivede le sue parole: caso chiuso con Chappell Roan—
La ricostruzione della vicenda ha subito un’evoluzione significativa dopo le nuove dichiarazioni di Jorginho, che ha voluto precisare pubblicamente quanto accaduto nei giorni precedenti. “È emerso chiaramente che non era a conoscenza di quanto avvenuto a colazione”, ha spiegato il centrocampista, riferendosi al comportamento della sicurezza dell’hotel e alla successiva catena di incomprensioni. Il giocatore ha inoltre sottolineato che “Chappell Roan ha rilasciato una dichiarazione pubblica e ha contattato privatamente la mia famiglia”, contribuendo a chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.
Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.
L’ex Chelsea ha poi aggiunto: “Mi dispiace per l’impatto che questa situazione ha avuto su Chappell Roan. Su mia moglie Catherine e sulla nostra famiglia”, segnando un netto cambio di tono rispetto alle precedenti uscite social. Nel suo messaggio, Jorginho ha voluto rimarcare anche un principio personale: “Difenderò sempre la mia famiglia. Ma so riconoscere quando le cose non sono come sembrano a prima vista”. Infine, il giocatore ha chiuso ogni spiraglio a ulteriori polemiche affermando che “per quanto mi riguarda, la questione è chiusa”, ribadendo al tempo stesso il suo rifiuto verso ogni forma di odio online. Un caso mediatico che si chiude dunque con un chiarimento pubblico e un reciproco riconoscimento tra le parti coinvolte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA