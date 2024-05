Jovetic vince il derby con la Fiorentina, ma apre alla Viola: “Sarebbe bello tornare”

Notte stregata per la Fiorentina che colleziona la seconda sconfitta consecutiva in una finale di Conference League. Come col West Ham, anche contro l'Olympiacos la beffa arriva nei minuti finali e rovina i sogni di un allenatore, di una squadra e di una città intera che per il recente percorso europeo avrebbe meritato una sorte decisamente migliore. A far festa è stato l'ex calciatore della Viola Stevan Jovetic che a fine partita ha aperto ad un possibile ritorno in Italia, proprio dove tutto è cominciato.