Olympiacos-Fiorentina, Jovetic: “È la gara più importante della mia carriera”

Tutto pronto ad Atene per la finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina (calcio d’inizio ore 21:00). Greci a caccia del primo titolo europeo, Viola in cerca di vendetta dopo la sconfitta dello scorso anno a Praga contro il West...

Tutto pronto ad Atene per la finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina (calcio d'inizio ore 21:00). Greci a caccia del primo titolo europeo, Viola in cerca di vendetta dopo la sconfitta dello scorso anno a Praga contro il West Ham . Sarà una sfida speciale per l'ex calciatore dei gigliati Stevan Jovetic , a Firenze dal 2008 al 2013 prima del trasferimento al Manchester City .

Jovetic, che stagioni a Firenze

40 gol in 135 presenze, a Firenze abbiamo avuto modo di apprezzare il miglior Jovetic. L'esperienza italiana con la maglia Viola è stata forse la più importante della carriera per il calciatore serbo e anche quella in cui il classe 1989 ha messo in mostra la versione migliore di sè. Il rapporto con Prandelli, il primo goal contro l'Atalanta, la prima rete in Champions League contro lo Sporting Lisbona, le doppiette contro Liverpool e Bayern Monaco nell'ex Coppa dei Campioni. E poi il soprannome Jo-Jo che gli è rimasto, come confermato dallo stesso Jovetic ai microfoni di Sky Sport: "I miei amici mi chiamano ancora così".